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    Salzgitter führt MDax an - JPMorgan lobt Aurubis-Gewinnbeitrag

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter-Aktien steigen nach Prognoseanhebung
    • Kursplus von 7,8 Prozent führt den MDax an
    • Ebitda-Prognose liegt wohl 30 Prozent über Konsens
    AKTIE IM FOKUS - Salzgitter führt MDax an - JPMorgan lobt Aurubis-Gewinnbeitrag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer erneut angehobenen Gewinnprognose von Salzgitter haben die Aktien am Donnerstag die Kursscharte vom Vortag fast vollständig ausgewetzt.

    Zuletzt gewannen sie 7,8 Prozent auf 47,18 Euro und führten den MDax an. Sie testeten die 21-Tage-Durchschnittslinie und könnten zudem einen im September begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen.

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    Die Aussagen des Stahlherstellers zum operativen Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal liefen auf einen Gewinn von 200 Millionen Euro hinaus, schrieb Dominic O'Kane von JPMorgan in einer ersten Reaktion.

    Dieser Wert würde die Konsensschätzung um 30 Prozent übertreffen. Salzgitter profitiere von einem Gewinnbeitrag von Aurubis , den der Experte auf 59 Millionen Euro schätzt./bek/stk/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 136,5 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 71,00Euro was eine Bandbreite von +36,38 %/+48,97 % bedeutet.





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