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    Knorr-Bremse auf tiefstem Stand seit Ende 2025

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Schwache Zahlen drücken Knorr-Bremse unter 95 Euro
    • Aktie fällt auf tiefsten Stand seit Dezember 2025
    • Freier Cashflow überzeugt, übrige Kennzahlen enttäuschen
    AKTIE IM FOKUS - Knorr-Bremse auf tiefstem Stand seit Ende 2025
    Foto: Knorr-Bremse AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Knorr-Bremse hat die Anleger am Donnerstag mit den Zahlen für das dritte Quartal vertrieben. Der Aktienkurs fiel unter die Unterstützung im Bereich 95 Euro, die seit März mehrmals gehalten hatte.

    Mit etwas mehr als 89 Euro landeten die Papiere auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2025. Zuletzt belief sich der Abschlag auf 4,5 Prozent auf 92 Euro. Damit lagen die Aktien im MDax auf dem letzten Platz.

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    Der einzige positiver Aspekt sei der freie Cashflow gewesen, sagte ein Händler zu den Quartalszahlen des Bremsenspezialisten. Die Margen entsprächen den Erwartungen, alle anderen Kennziffern seien einmal mehr enttäuschend.

    Auch wenn sich der Auftragseingang im Bahngeschäft im Schlussquartal erhole, werde es schwierig, die derzeitigen Markterwartungen an das Gesamtjahr zu erfüllen./ajx/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 30.632 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +17,01 %/+41,93 % bedeutet.





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