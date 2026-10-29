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    Berenberg senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Vonovias Kursziel auf 23 Euro
    • Berenberg hält trotz Prognosesenkung an Kauf fest
    • Robuste Vermietung trug 87 Prozent zum Ergebnis
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 15,78 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +32,83 %/+115,05 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 23 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00, was eine Steigerung von +46,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias Kursschwankungen um 16,50–16,60 Euro, fehlende Käufer und mögliche Bodenbildung oder eine längere Seitwärtsphase. Trotz JPMorgans Übergewichten-Empfehlung mit Kursziel 26 Euro wird Verkaufsdruck beobachtet. Diskutiert werden zudem Belastungen durch hohe Ölpreise und Zinsen sowie Risiken der Berliner Vergesellschaftungspläne. Eine Entspannung im Iran wird als möglicher Auslöser sinkender Ölpreise und Zinsen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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