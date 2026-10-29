JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU nach Quartalszahlen des Triebwerkherstellers mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz und vor allem der Barmittelzufluss lägen über den Erwartungen, wogegen das Ergebnis (Ebita) etwas enttäuscht habe, schrieb David Perry am Donnerstag. Dazu habe MTU die Jahreszielspannen für Umsatz und Barmittelzufluss etwas nach oben eingeengt. Dank des zuletzt erstarkten US-Dollar sollten die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 bis 2030 steigen, womöglich jeweils im mittleren einstelligen Prozentbereich. Perry rät, Kursschwächen zum Kauf zu nutzen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 321,7EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 465

Kursziel alt: 465

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

