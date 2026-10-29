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    Gerresheimer, Alphabet, Microsoft, Thyssenkrupp – Die Analystenstimmen des Tages

    Buy or Goodbye?

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    Gerresheimer, Alphabet, Microsoft, Thyssenkrupp: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Gerresheimer, Alphabet, Microsoft, Thyssenkrupp – Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG

    JPMorgan stuft Gerresheimer auf "Overweight"

    Gerresheimer

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    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington passte sein Bewertungsmodell für den Verpackungsspezialisten am Donnerstag an seine Erwartungen für die am 30. Oktober anstehenden Quartalszahlen, die neue Unternehmensstruktur und die vollständigen, verspätet mit den Zweitquartalszahlen veröffentlichten Erstquartalszahlen an. Die Bewertung verspreche ein 70-prozentiges Kurspotenzial.

    RBC senkt das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie

    Alphabet

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    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Zahlen von 425 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe ein unübersichtliches Quartal hinter sich, das vor allem den Pessimisten Argumente liefern dürfte, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Im Suchmaschinengeschäft habe Alphabet enttäuscht und die Ziele gesenkt, und die Margen hätten wegen höherer Kosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) die Erwartungen verfehlt. Dazu gehe das Unternehmen für 2027 weiterhin von deutlich steigenden Investitionen aus. Als Hoffnungsschimmer sieht Erickson, dass sich dank KI die Internetsuche beschleunige, auch wenn Alphabet das noch nicht ausreichend in Erträge ummünze. Der Experte senkte seine Schätzungen.

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    JPMorgan stuft Microsoft auf "Overweight"

    Microsoft

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    ISIN:US5949181045WKN:870747
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    Die US-Bank JPMorgan hat Microsoft nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Eine deutliche Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Sparte Azure habe dem Softwareriesen eine besser als erwartete Umsatz- und Margenentwicklung beschert, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Sowohl die Zahlen als auch der gesenkte Ausblick für die Investitionen sollten die Optimisten in ihrer Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung bestärken.

    Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für Thyssenkrupp

    ThyssenKrupp

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    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz passte sein Bewertungsmodell für den Industriekonzern in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die nun vollzogene Abspaltung von tk accelis an.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

     

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