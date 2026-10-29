RBC stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate enthielten keine größeren Überraschungen mehr und belegten eine Fortsetzung der starken globalen Trends aus dem ersten Halbjahr, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 162,0EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00 € , was eine Steigerung von +22,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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