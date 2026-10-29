BARCLAYS stuft DWS auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson passte seine Schätzungen am Mittwoch nach der Telefonkonferenz an den Quartalsbericht an. Das Management habe sich klar hinter die Ambition von 10 bis 15 Prozent Ergebniswachstum gestellt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 65,85EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

