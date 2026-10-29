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    AIXTRON springt nach Auftragsboom – Jahresplus erreicht fast 97 %

    Aktie im Rampenlicht

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    AIXTRON zieht um 9,38 % an und verzeichnet damit den fünften Gewinntag in Folge.

    Aktie im Rampenlicht - AIXTRON springt nach Auftragsboom – Jahresplus erreicht fast 97 %
    Foto: AIXTRON

    Ein Auftragsboom durch optische Technik für KI-Rechenzentren treibt AIXTRON an: Der Chipanlagenbauer verdoppelt im dritten Quartal seine Bestellungen. Auch der Gewinn steigt kräftig. Optimistische Aussagen zum kommenden Jahr und erste Hoffnung auf eine Erholung bei Leistungshalbleitern stützen den Kurs zusätzlich.

    Wie hat sich die AIXTRON-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der heutige Anstieg bei AIXTRON konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,04 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +6,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,87 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +96,87 % gewonnen.

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    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,99 % geändert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,81 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,14 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,45 %
    1 Monat -3,87 %
    3 Monate -1,04 %
    1 Jahr +161,60 %
    Stand: 29.10.2026, 10:30 Uhr

    Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 3,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,58 %, über 10 Jahre bei 21,34 %.

    Börsenstart Europa - 29.10. - CH 20 stark +0,99 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Aixtron verdoppelt Bestellungen, Gewinn schießt hoch


    Der Chipanlagenbauer Aixtron verzeichnet im dritten Quartal einen Auftragsboom, getrieben von optischer Technik für KI-Rechenzentren. Auch bei Leistungshalbleitern keimt erste Hoffnung auf Erholung.

    Aufträge in Leistungselektronik treiben Aixtron an


    Nach optimistischen Aussagen von Aixtron zum kommenden Jahr hat die Aktie am Donnerstag die am Montag eingeleitete Erholung fortgesetzt. Im frühen Xetra-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 33,18 Euro nach oben. Am Freitag waren die Papiere mit …

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Q3-Zahlen und die Erwartung starken Wachstums 2027. Im Fokus stehen hohe Auftragseingänge, der Auftragsbestand und steigende Produktionskapazitäten. Als Treiber gelten Optoelektronik und KI-Rechenzentren sowie Erholungssignale bei GaN und SiC. Diskutiert werden zudem Kundeninvestitionen und die Verwendung der 450 Mio. Euro aus der Wandelanleihe, etwa für Zukäufe oder mögliche Aktienrückkäufe.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,86 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AIXTRON Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AIXTRON Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AIXTRON

    +10,29 %
    +10,10 %
    -2,98 %
    +1,55 %
    +162,54 %
    +22,99 %
    +62,52 %
    +643,57 %
    +462,34 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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