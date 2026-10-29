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    Adyen-Aktie bricht um 14 Prozent ein – wichtige Unterstützung im Blick

    Chartanalyse

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    Die Adyen-Aktie gerät erneut unter Druck: Ein Tagesverlust von 14,2 Prozent stoppt den jüngsten Erholungsversuch. Der Kurs liegt deutlich unter der 200-Tage-Linie. Nun rückt eine wichtige Unterstützungszone in den Fokus.

    Chartanalyse - Adyen-Aktie bricht um 14 Prozent ein – wichtige Unterstützung im Blick
    Foto: adobe.stock.com

    Adyen-Aktie: Auf den Anstieg folgt die Korrektur

    Die Adyen-Aktie zeigt im Dreijahreschart einen ausgeprägten Trendwechsel. Vom Tief bei 6,35 Ende Oktober 2023 stieg der Kurs zunächst deutlich und erreichte am 18. Februar 2025 mit 18,50 seinen höchsten Schlussstand. Anschließend dominierte eine Abwärtsbewegung. Im Juni 2026 fiel die Aktie bis auf 7,90 zurück. Die Erholung auf 10,85 Ende August brachte keine nachhaltige Wende: Seither stehen erneut tiefere Hochpunkte im Chart.

    Aktueller Kurs deutlich unter dem Dreijahreshoch

    Am 28. Oktober 2026 schloss Adyen bei 8,175. Damit liegt die Aktie 55,8 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, aber noch 28,7 Prozent über dem Dreijahrestief. Gegenüber dem Vortag verlor sie 14,2 Prozent. Der abrupte Rückgang beendet vorerst den jüngsten Erholungsversuch, der den Kurs im Oktober zwischenzeitlich bis auf 9,60 geführt hatte.

    200-Tage-Linie bleibt außer Reichweite

    Die 200-Tage-Linie, berechnet als einfacher Durchschnitt der letzten 200 Tageswerte, verläuft bei rund 9,16. Der aktuelle Schlusskurs liegt 10,8 Prozent darunter. Das unterstreicht die technisch angeschlagene Lage. Für eine Stabilisierung des übergeordneten Chartbilds wäre eine nachhaltige Rückkehr über diesen Durchschnitt wichtig.

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    Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

    Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 7,90 und 8,05, wo sich im Juni und Juli Tiefpunkte bildeten. Darunter rückt langfristig das Dreijahrestief in den Blick. Auf der Oberseite bilden 8,50 bis 8,70 einen ersten Widerstandsbereich. Darüber folgen die 200-Tage-Linie sowie die jüngsten Hochpunkte bei 9,525 bis 9,60. Erst oberhalb dieser Hürden würde sich das kurzfristige Chartbild aufhellen.

    Die Aktie von Adyen erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,79 %.

    Adyen

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    ISIN:US00783V1044WKN:A2PZ8RIndikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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