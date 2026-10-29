Alphabet-Zahlen und KI-Blase: Das Wende-Signal!

Die gestrigen Alphabet-Zahlen zeigen das Dilemma der KI-Blase: die großen Tech-Firmen investieren mehr als sie umsetzen, und die Monetarisierung dieser Investitionen ist nicht einmal absehbar! Die Alphabet-Aktie verliert gestern nach den Zahlen -10% - auch weil KI das bisherige Geschäftsmodell zu kannibalisieren scheint. Microsoft dagegen mit guten Zahlen - aber die Investitionen liegen unter der Erwartung, was für Datenenter-Aktien ungut ist. Gestern noch einmal eine impulsive KI-Rally - aber bringt Alphabet die Wende? Gestern wieder einmal eine ermüdende Fed-Pressekonferenz von Kevin Warsh - heute dürfte die EZB ebenso wie die Fed die Zinsen unverändert lassen, bevor im Dezember dann beide Notenbanken die Zinsen anheben dürften..

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