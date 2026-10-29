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    Alphabet-Zahlen und KI-Blase: Das Wende-Signal!

    Videoausblick

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    Die Alphabet-Aktie verliert gestern nach den Zahlen -10% - auch weil KI das bisherige Geschäftsmodell zu kannibalisieren scheint. Microsoft dagegen mit guten Zahlen

    Die gestrigen Alphabet-Zahlen zeigen das Dilemma der KI-Blase: die großen Tech-Firmen investieren mehr als sie umsetzen, und die Monetarisierung dieser Investitionen ist nicht einmal absehbar! Die Alphabet-Aktie verliert gestern nach den Zahlen -10% - auch weil KI das bisherige Geschäftsmodell zu kannibalisieren scheint. Microsoft dagegen mit guten Zahlen - aber die Investitionen liegen unter der Erwartung, was für Datenenter-Aktien ungut ist. Gestern noch einmal eine impulsive KI-Rally - aber bringt Alphabet die Wende? Gestern wieder einmal eine ermüdende Fed-Pressekonferenz von Kevin Warsh - heute dürfte die EZB ebenso wie die Fed die Zinsen unverändert lassen, bevor im Dezember dann beide Notenbanken die Zinsen anheben dürften..

     

    Das Video "Alphabet-Zahlen und KI-Blase: Das Wende-Signal! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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