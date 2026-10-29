Fortinet: Top Zahlen & Ausblick, aber die Aktie crasht brutal – Was ist da los?

Ursache des jüngsten Kurssturtzes ist vorallem eine verffehlte Bruttomarge, denn nach der massiven Rallye der Aktie waren die Erwartungen extrem hoch. So lag die Non-GAAP-Bruttomarge für das dritte Quartal bei 79,6 Prozent, während die von LSEG befragten Analysten 80,1 Prozent erwartet hatten.

Fortinet übertrifft die Erwartungen und hebt die Jahresprognose an. Dennoch stürzt die Aktie ab: Nachbörslich verliert sie zeitweise mehr als 26 Prozent. Bereits im regulären Handel war der Kurs um 5,9 Prozent gefallen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Umsatz von Fortinet stieg im abgelaufenen Quartal um 20,5 Prozent auf 2,08 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich 2,06 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,91 US-Dollar ebenfalls über der Schätzung von 0,86 US-Dollar.

Auch beim Ausblick legt Fortinet nach. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 0,93 bis 0,95 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Erwartet wurden 0,88 US-Dollar. Beim Umsatz peilt Fortinet 2,155 bis 2,245 Milliarden US-Dollar an. Der Marktkonsens lag bei 2,16 Milliarden US-Dollar.

Für das Gesamtjahr erhöht Fortinet seine Prognose auf 3,54 bis 3,58 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie und 8,125 bis 8,215 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die Wall Street hatte mit 3,45 US-Dollar beziehungsweise 8,12 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Konzernchef Ken Xie verweist auf neue Angriffsflächen durch künstliche Intelligenz. Netzwerksicherheit bleibe die entscheidende Grundlage für den Schutz von KI. Die hohe Nachfrage nach Sicherheitsprodukten ermöglicht es Fortinet, die Prognose für die Billings (Rechnungslegungs-Umsatz) bereits zum dritten Mal in diesem Jahr anzuheben.

Für das Gesamtjahr sollen die Billings 9,568 bis 9,718 Milliarden US-Dollar erreichen. Im vierten Quartal erwartet das Unternehmen 2,775 bis 2,925 Milliarden US-Dollar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fortinet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 114,3EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.





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