Preis für Opec-Öl gefallen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis für Rohöl fiel am Mittwoch weiter
- Ein Barrel kostete 114,73 US-Dollar am Mittwoch
- Der Preis lag 48 Cent unter dem Vortageswert
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 114,73 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
cathunter schrieb 26.10.26, 09:23
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Vor den Midterms never, die Iraner werden doch Trump kein Wahlgeschenk machen, wären sie ja auch extrem "dumm" - nur die Fakenewsindustrie wird bis dahin wieder zur Höchstform auflaufen.
Armerschlucker66 schrieb 26.10.26, 06:41
ich hoffe jetzt eher, dass jetzt endlich mal die die Meldung kommt, dass zwischen USA und Iran eine Einigung möglich wäre?mitdiskutieren »
karo1 schrieb 23.10.26, 18:31
Gründe lassen sich immer (er-)finden.mitdiskutieren »
„…
Die "New York Times" hatte in dieser Woche berichtet, dass die USA und Israel Pläne für neue Angriffe auf die Islamische Republik nach den US-Zwischenwahlen Anfang November ausgearbeitet hätten.
Die jüngsten geopolitischen Eskalationen deuten auf einen intensiveren Angriff auf den Iran hin, was die Rohölpreise über die gesamte Terminkurve hinweg nach oben treibt", sagte Dennis Kissler, leitender Handelsmanager beim Finanzdienstleister BOK Financial Securities, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die meisten Händler gingen angesichts der jüngsten Entwicklungen davon aus, dass die Preise länger auf hohem Niveau bleiben dürften.“
Hier ist etwas, das Sie vielleicht interessieren könnte: - https://de.investing.com/news/commodities-news/olpreise-legen-weiter-zu-3721180
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Die "New York Times" hatte in dieser Woche berichtet, dass die USA und Israel Pläne für neue Angriffe auf die Islamische Republik nach den US-Zwischenwahlen Anfang November ausgearbeitet hätten.
Die jüngsten geopolitischen Eskalationen deuten auf einen intensiveren Angriff auf den Iran hin, was die Rohölpreise über die gesamte Terminkurve hinweg nach oben treibt", sagte Dennis Kissler, leitender Handelsmanager beim Finanzdienstleister BOK Financial Securities, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die meisten Händler gingen angesichts der jüngsten Entwicklungen davon aus, dass die Preise länger auf hohem Niveau bleiben dürften.“
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