Bitcoin: Warum dieser Freitag für Anleger zum Albtraum werden könnte

Besonders heikel ist die Konzentration der Wetten rund um den aktuellen Kurs. Wie Bloomberg berichtet, liegen rund 70 Prozent des sogenannten Gamma der auslaufenden Optionen zwischen 75.000 und 82.000 US-Dollar. Dieser Wert beschreibt, wie stark Händler ihre Absicherungen bei Kursbewegungen anpassen müssen. Solche Käufe und Verkäufe können Schwankungen zusätzlich verstärken.

Bitcoin steht vor einem milliardenschweren Härtetest: Am Freitag, dem 30. Oktober, verfallen Optionen im Wert von rund 11 Milliarden US-Dollar (etwa 9,5 Milliarden Euro). Das entspricht einem Drittel aller ausstehenden Bitcoin-Optionen auf der Handelsplattform Deribit. Händler rechnen mit heftigen Kursschwankungen, die sich durch die US-Zwischenwahlen am 3. November zusätzlich verstärken könnten.

Unterhalb von 80.000 US-Dollar überwiegen Verkaufsoptionen gegenüber Kaufoptionen im Verhältnis von mehr als zwei zu eins. Sollte Bitcoin unter die Spanne von 75.000 bis 78.000 US-Dollar rutschen, könnten Absicherungsgeschäfte den Absturz beschleunigen. Allerdings hängt das davon ab, wie die Händler tatsächlich positioniert sind. Andere Positionierungen könnten den Kursrückgang auch abfedern.

Gleichzeitig droht zahlreichen Anlegern der Totalverlust ihrer Optionsprämien. Besonders viele Kaufoptionen setzen auf Bitcoin-Kurse von 90.000, 95.000 oder sogar 100.000 US-Dollar. Diese Wetten dürften beim Verfall am Freitag wertlos auslaufen, sofern Bitcoin nicht noch massiv steigt.

Die nächste Gefahr lauert unmittelbar danach. Normalerweise verkaufen Anleger nach dem Optionsverfall neue Kontrakte, was Kursschwankungen dämpfen kann. Laut Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets, könnten viele diesmal jedoch bis nach den US-Zwischenwahlen warten. Damit würde ein wichtiger stabilisierender Faktor ausfallen.

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Wie groß die politische Fallhöhe ist, zeigt eine Bloomberg-Umfrage unter 301 Marktteilnehmern. Falls die Republikaner beide Kongresskammern behalten, liegt die mittlere Bitcoin-Prognose zum Jahresende bei 90.800 US-Dollar. Bei einer demokratischen Mehrheit in beiden Kammern sind es lediglich 76.450 US-Dollar. Die Differenz beträgt 14.350 US-Dollar beziehungsweise knapp 19 Prozent, gemessen am niedrigeren Wert. Bei einem geteilten Kongress liegt die Prognose bei 84.100 US-Dollar. Die ungewichtete Befragung ist allerdings keine repräsentative Wahl- oder Kursprognose.

Hintergrund ist Trumps kryptofreundliche Regulierungspolitik. Ein wichtiges Gesetz zur Neuordnung des Kryptomarktes, der Clarity Act, scheiterte bereits im September im Senat. Neue Mehrheitsverhältnisse könnten weitere Vorhaben erschweren. Paul Howard vom Handelshaus Wincent erwartet deshalb im November einen deutlichen Anstieg der Volatilität. Für Bitcoin-Anleger könnten damit zwei turbulente Börsentermine unmittelbar aufeinanderfolgen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 79.968USD auf CryptoCompare Index (29. Oktober 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.





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