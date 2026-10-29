🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    Kion hinkt Marktwachstum hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Kions Staplergeschäft bleibt hinter dem Markt
    • Auftragseingang sinkt, Premiumstapler sind schwach
    • Gewinn fällt, Margenziel erst nach 2027 erreichbar
    ROUNDUP - Kion hinkt Marktwachstum hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion kann mit seinen Maschinen nicht überzeugen. In einem wachsenden Markt für Flurförderzeuge konnte das Stapler-Segment nicht mit der Marktentwicklung Schritt halten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt bei der Vorlage des Quartalsberichts mitteilte. Dies gilt den Angaben zufolge insbesondere im hochpreisigeren Segment. Im dritten Quartal ging der Auftragseingang um knapp ein Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro zurück.

    Kion bedient mit seinen verschiedenen Marken für Gabelstapler und Lagertechnik unterschiedliche Preisklassen: Vor allem die Premium-Produkte von Linde und Still kommen momentan offenbar bei den Kunden nicht gut an. Und auch bei den etwas günstigeren Staplern von Baoli ist die Nachfrage gebremst. So verkaufte Kion in den ersten neun Monaten zwar eine höhere Anzahl Maschinen, aber der Wert des Auftragseingangs ist im Jahresverlauf rückläufig.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.548,14€
    Basispreis
    2,28
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.691,75€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das lag Kion zufolge auch an dem starken Wachstum in der asiatisch-pazifischen Region. Dort legten die Bestellzahlen um ein Fünftel zu - aber dort werden tendenziell eher günstigere Maschinen gekauft. JPMorgan-Experte Akash Gupta hofft daher in der am Nachmittag anstehenden Telefonkonferenz mit Analysten auch auf Hinweise darauf, wann mit einer Erholung der großen Stapler zu rechnen ist.

    Anleger waren von den Neuigkeiten wenig beeindruckt: Die im MDax notierte Aktie lag zuletzt leicht im Minus. Seit Jahresbeginn hat sie allerdings rund die Hälfte an Wert verloren. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 100 Euro vor fünf Jahren beläuft sich das Minus auf rund zwei Drittel. 2021 war die Aktie wegen des weltweiten E-Commerce-Booms in der Corona-Pandemie und der entsprechend hohen Nachfrage nach Lagerautomatisierung stark gefragt.

    Die Frankfurter hatten bereits vor rund zwei Wochen vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die nun bestätigt wurden. Mitte Oktober hatte Kion zudem seine Jahresprognose gesenkt und das Erreichen des mittelfristigen Ziels einer zweistelligen Marge auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Im abgelaufenen Jahresviertel verdienten die Frankfurter knapp 102 Millionen Euro und damit rund 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

    Für 2026 erwartet das Management um Rob Smith mittlerweile einen Umsatz zwischen 11,45 und 11,75 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 815 bis 875 Millionen Euro liegen. Und das ursprünglich für nächstes Jahr avisierte Ziel einer zweistelligen operativen Marge wird erst nach 2027 zu erreichen sein.

    Lucas Ferhani von Jefferies merkte an, dass Analysten momentan selbst für 2030 lediglich eine konzernweite Marge von 9,8 Prozent auf dem Zettel haben. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die für Kion ziemlich holprig verlaufenen vergangenen Jahre: Im Stapler-Segment konnte die zweistellige Marge zwar zwischenzeitlich erreicht, aber nicht gehalten werden.

    Und im Geschäft mit Automationssystemen für Lager litt Kion lange Zeit darunter, in bestehenden Verträgen keine Preisklauseln für Inflationsanpassungen gehabt zu haben. Der Großteil dieser verlustbringenden Verträge ist zwar mittlerweile abgearbeitet, aber noch nicht alle./lew/tav/zb

    Kion Group

    +1,31 %
    -2,53 %
    -14,78 %
    -19,55 %
    -40,32 %
    +21,24 %
    -63,43 %
    -38,81 %
    +15,66 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888
    Kion Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 30.715 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +8,44 %/+75,85 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kion Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Kion hinkt Marktwachstum hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt Der Gabelstapler-Hersteller Kion kann mit seinen Maschinen nicht überzeugen. In einem wachsenden Markt für Flurförderzeuge konnte das Stapler-Segment nicht mit der Marktentwicklung Schritt halten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt bei …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     