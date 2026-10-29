Kion hinkt Marktwachstum hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt
ROUNDUP
- Kions Staplergeschäft bleibt hinter dem Markt
- Auftragseingang sinkt, Premiumstapler sind schwach
- Gewinn fällt, Margenziel erst nach 2027 erreichbar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion kann mit seinen Maschinen nicht überzeugen. In einem wachsenden Markt für Flurförderzeuge konnte das Stapler-Segment nicht mit der Marktentwicklung Schritt halten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt bei der Vorlage des Quartalsberichts mitteilte. Dies gilt den Angaben zufolge insbesondere im hochpreisigeren Segment. Im dritten Quartal ging der Auftragseingang um knapp ein Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro zurück.
Kion bedient mit seinen verschiedenen Marken für Gabelstapler und Lagertechnik unterschiedliche Preisklassen: Vor allem die Premium-Produkte von Linde und Still kommen momentan offenbar bei den Kunden nicht gut an. Und auch bei den etwas günstigeren Staplern von Baoli ist die Nachfrage gebremst. So verkaufte Kion in den ersten neun Monaten zwar eine höhere Anzahl Maschinen, aber der Wert des Auftragseingangs ist im Jahresverlauf rückläufig.
Das lag Kion zufolge auch an dem starken Wachstum in der asiatisch-pazifischen Region. Dort legten die Bestellzahlen um ein Fünftel zu - aber dort werden tendenziell eher günstigere Maschinen gekauft. JPMorgan-Experte Akash Gupta hofft daher in der am Nachmittag anstehenden Telefonkonferenz mit Analysten auch auf Hinweise darauf, wann mit einer Erholung der großen Stapler zu rechnen ist.
Anleger waren von den Neuigkeiten wenig beeindruckt: Die im MDax notierte Aktie lag zuletzt leicht im Minus. Seit Jahresbeginn hat sie allerdings rund die Hälfte an Wert verloren. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 100 Euro vor fünf Jahren beläuft sich das Minus auf rund zwei Drittel. 2021 war die Aktie wegen des weltweiten E-Commerce-Booms in der Corona-Pandemie und der entsprechend hohen Nachfrage nach Lagerautomatisierung stark gefragt.
Die Frankfurter hatten bereits vor rund zwei Wochen vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die nun bestätigt wurden. Mitte Oktober hatte Kion zudem seine Jahresprognose gesenkt und das Erreichen des mittelfristigen Ziels einer zweistelligen Marge auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Im abgelaufenen Jahresviertel verdienten die Frankfurter knapp 102 Millionen Euro und damit rund 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.
Für 2026 erwartet das Management um Rob Smith mittlerweile einen Umsatz zwischen 11,45 und 11,75 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 815 bis 875 Millionen Euro liegen. Und das ursprünglich für nächstes Jahr avisierte Ziel einer zweistelligen operativen Marge wird erst nach 2027 zu erreichen sein.
Lucas Ferhani von Jefferies merkte an, dass Analysten momentan selbst für 2030 lediglich eine konzernweite Marge von 9,8 Prozent auf dem Zettel haben. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die für Kion ziemlich holprig verlaufenen vergangenen Jahre: Im Stapler-Segment konnte die zweistellige Marge zwar zwischenzeitlich erreicht, aber nicht gehalten werden.
Und im Geschäft mit Automationssystemen für Lager litt Kion lange Zeit darunter, in bestehenden Verträgen keine Preisklauseln für Inflationsanpassungen gehabt zu haben. Der Großteil dieser verlustbringenden Verträge ist zwar mittlerweile abgearbeitet, aber noch nicht alle./lew/tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 30.715 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +8,44 %/+75,85 % bedeutet.
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solche kursrelevanten Informationen lediglich einem kleinen Kreis von Analysten zugängig zu machen ohne begleitende Pressemitteilung oder ad hoc Meldung, ist wenigstens grenzlagig.
KION Group
+1
Hier sind die wichtigsten Ergebnisse im Detail:
Dividende und Präsenz
Dividendenbeschluss: Die Aktionäre stimmten einer Dividende von 0,62 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 zu. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 35 Prozent.
Präsenz: Bei der virtuell durchgeführten Hauptversammlung waren mehr als 79 Prozent des Grundkapitals vertreten.
KION Group
+2
Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat
Drei langjährige Mitglieder legten ihr Mandat mit Ablauf der HV nieder:
KION Group
Dr. Alexander Dibelius (nach 19 Jahren Tätigkeit)
Kui Jiang
Dr. Shaojun Sun
KION Group
Als neue Mitglieder wurden folgende drei Führungskräfte in den Aufsichtsrat gewählt:
KION Group
Dr. Ralf Krieger (unabhängiger Unternehmensberater)
Decheng Wang (Deputy Chairman der Weichai Holding Group)
Zhao Jin (Vice General Manager der Weichai Holding Group)
KION Group
Vorstand
Vertragsverlängerung: Der Vertrag von Vorstandsmitglied Michael Larsson (President von KION IAS und ITS Americas) wurde vorzeitig bis Dezember 2029 verlängert.
Quelle: KI
Die Hochstufung der DZ Bank auf ‚Kaufen‘ mit einem fairen Wert von 59 Euro unterstreicht die massive Unterbewertung des Sektors. Genau deshalb ist Kion ein fester Bestandteil meiner Hardware-Säule im wikifolio. Qualität hat ihren Preis, und der aktuelle Abschlag ist fundamental nicht gerechtfertigt. Ich bleibe langfristig positioniert.