JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob am Donnerstag zwar den starken, für Anleger besonders interessanten Cashflow des Ölkonzerns hervor. Unklar sei jedoch, wie viel davon Shell ausschütten werde. Er rechnet mit Fragen hierzu während der Telefonkonferenz und auch zu neuen Projekten wie dem Offshore-Ölprojekt Bay du Nord vor der Küste Kanadas./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 48,81EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 £ , was eine Steigerung von +10,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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