JEFFERIES stuft Kion auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Hold" belassen. Es habe keine Überraschungen gegeben, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Die Aufträge im wichtigen Segment Intelligent Automation Solutions (IAS) zeigten deutliche Stärke im Online-Handel, wiesen in anderen Bereichen aber Schwächen auf./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 33,64EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
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