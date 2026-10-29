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    Renault legen deutlich zu - Hoffnungsschimmer im Autosektor

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Renault-Aktie steigt nach Zahlen deutlich um 6,5 Prozent
    • Renault-Aktie pendelt weiter zwischen 25 und 30 Euro
    • Experten erwarten leicht höhere Marge im Halbjahr
    AKTIE IM FOKUS - Renault legen deutlich zu - Hoffnungsschimmer im Autosektor
    Foto: luca piccini basile - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Renault haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Nach Quartalszahlen zog der Wert um 6,5 Prozent an. Damit konnte sich die Aktie wieder etwas von den Jahrestiefs knapp unter 25 Euro absetzen. Ihre Seitwärtsbewegung zwischen knapp 25 und rund 30 Euro hat unterdessen Bestand.

    Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem soliden Quartal. Der Autobauer habe trotz des schwierigen Marktes seinen Ausblick bestätigt. Nach Ansicht der Experten von Jefferies gibt es etwas Potenzial für die Konsensschätzungen. Die Marge im zweiten Halbjahr dürfte die der ersten Jahreshälfte leicht übertreffen./mf/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,29 % und einem Kurs von 28,34 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Renault Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -7,54 %/+60,03 % bedeutet.





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