Vonovia wird vorsichtiger - Hohe Zinsen belasten Immobilenverkäufe
ROUNDUP
- Vonovia erwartet schwächeres Mietwachstum ab 2026
- Hohe Zinsen belasten Bewertungen und Vonovias Aktienkurs
- Wegen Schuldenabbau pausiert Vonovia neue Grünprojekte
BOCHUM (dpa-AFX) - Der wegen hoher Zinsen träge Immobilienmarkt stimmt Deutschlands größten Wohnimmobilienkonzern Vonovia vorsichtiger. Auch dürfte sich 2026 das Mietwachstum aus eigener Kraft wohl etwas schwächer entwickeln als bisher gedacht, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt hatte. Damit muss Vonovia mitten in der Debatte um eine Vergesellschaftung von Wohnungen großer Konzerne in Berlin tendenziell kleinere Brötchen backen. An der Börse nahm die Talfahrt der Vonovia-Aktien am Donnerstag nochmals Tempo auf.
Mit einem Rutsch bis auf 15,26 Euro sackte der Kurs auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2014 ab. Als Schlusslicht im deutschen Leitindex verloren die Anteilsscheine zuletzt noch 4,7 Prozent an Wert auf 15,70 Euro. 2026 summieren sich die Kursverluste mittlerweile auf rund 36 Prozent, nur die Aktien des Autobauers BMW haben noch etwas deutlicher nachgegeben.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet Vonovia-Chef Luka Mucic nun in der unteren Hälfte der avisierten Spanne von 2,95 Milliarden Euro bis 3,05 Milliarden Euro. 2027 dürfte es zudem nur leicht wachsen und 2028 nur noch am unteren Ende der unveränderten Prognosespanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro herauskommen. Neu ist dabei die Prognose für 2027.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres lag das bereinigte operative Ergebnis den Angaben zufolge bei 2,19 Milliarden Euro und damit gut 3 Prozent höher als vor einem Jahr.
Analyst Pierre-Emmanuel Clouard vom Investmenthaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem Reset der Wachstumsambitionen. Das gelte vor allem für die mittelfristigen Geschäftsaussichten, während die Änderungen für 2026 überschaubar seien.
Zudem schlugen die in den letzten Monaten gestiegenen Zinsen auf die Immobilienbewertungen durch. So hatten Notenbanken wie die EZB und die US-amerikanische Fed die Leitzinsen wegen der ölpreisbedingten Inflation angehoben. Interessenten halten sich wegen der dadurch höheren Finanzierungskosten bei Immobilienkäufen dann eher zurück, was wiederum auf die Preise drücken kann. Zudem sinkt in den Bewertungsmodellen der Verkehrswert bei höheren Zinsen automatisch.
"Nach vier aufeinanderfolgenden Halbjahresperioden mit Bewertungsgewinnen erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2026 gegenüber dem Jahresende 2025 eine weitgehend stabile Portfoliobewertung", schrieb Vonovia daher mit Blick auf das aktuelle Umfeld. "Daher dürfte sich das Mietwachstum kurzfristig nicht in dem bislang angenommenen Umfang in organisches Wertwachstum übersetzen."
In diesem Umfeld, und weil Vonovia weiterhin seine Verschuldung abbauen will, will der Konzern nun erst einmal kein Geld mehr in neue "Manage-to-Green-Projekte" stecken. Bei diesem Ansatz kauft Vonovia energieineffiziente Immobilienbestände und saniert sie energetisch, um sie anschließend weiterzuverkaufen./mis/tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 57,88 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +32,91 %/+115,19 % bedeutet.
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Bund könnte ja jederzeit Aktien erwerben und die Dividende sozialschwachen Mietern zuschiessen.
Warum beim rot-grün-roten Enteignungsplan ein juristisches Fiasko droht
Nehmt mal den 1 € für ein Probe_ABO bei der Welt in die Hand. Nach dem lesen des Artikels, ist das Thema Enteignung / Vergesellschaftung erledigt.
Kleiner Auszug ;
Bei großflächiger Verstaatlichung gilt nicht anders als beim Häuschen die Verhältnismäßigkeit schon für die Eigentumsübertragung auf den Staat. Dies folgt nicht nur aus Artikel 15 des Grundgesetzes (der gewissermaßen eine Verlängerung des Eigentumsartikels 14 ist), sondern auch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist nicht trivial, weil die Verstaatlichung Zigtausender Wohnungen keinen neuen Wohnraum schafft. Noch schwieriger ist die Verhältnismäßigkeit bei der gebotenen Entschädigung zu betrachten, weil dieser Wertausgleich überhaupt erst die Rechtfertigung für das „Sonderopfer“ der Enteigneten schafft.
Kein Berliner Billigtarif für das neue linke Establishment
Spannend wird es aber, wenn wir auf die internationale Dimension blicken. Vom norwegischen Pensionsfonds bis zu nordamerikanischen Investoren trifft eine Enteignungswelle viele Ausländer jedenfalls als Gesellschafter deutscher Wohnungsunternehmen. Das allgemeine Völkergewohnheitsrecht bindet die Enteignung von Ausländern grundsätzlich an eine angemessene Entschädigung, was den Marktwert bedeuten dürfte.
Darüber hinaus schützt eine Reihe internationaler Verträge nicht nur direkt enteignete Unternehmen, sondern auch die mittelbar betroffenen Gesellschafter und sonstigen Anteilseigner. Dies gilt für die meisten deutschen Investitionsschutzverträge, bei denen schon das wirtschaftliche Eigeninteresse der Bundesrepublik auch Kapitalbeteiligungen unter den Eigentumsschutz gestellt hat.
Für britische Investoren garantiert das allgemeine Kooperationsabkommen der EU mit dem Vereinigten Königreich die Meistbegünstigung, die sich an dem weitestgehenden vertraglichen Schutz für Investoren aus anderen Ländern orientiert. Das EU-Wirtschaftsabkommen mit Kanada enthält einen detaillierten Investitionsschutz auch für Aktionäre. Allerdings ist das entsprechende Kapitel noch nicht in Kraft getreten, äußert aber doch gewisse Vorwirkungen im Sinne von Treu und Glauben und einem Vereitelungsverbot.
Besonders vorausschauend hat die Regierung der USA beim Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsabkommen von 1954 agiert. Hierin schützen Deutschland und die Vereinigten Staaten Angehörige der anderen Seite bei Entschädigung vor „unbilligen oder diskriminierenden“ Maßnahmen. Daran muss sich jede Differenzierung etwa nach der Zahl der Wohnungen messen lassen. Die Enteignung muss dem allgemeinen Wohl entsprechen, was bei der Begünstigung von Mietern bestimmter großer Gesellschaften nicht zweifelsfrei ist. Selbstverständlich muss die Entschädigung „dem Wert des entzogenen Eigentums“ entsprechen.
Hier gibt es also kein Schwadronieren von einem Berliner Billigtarif für das neue linke Establishment. Klar fällt auch der Schutz US-amerikanischer Bürger oder Unternehmen aus, die in erheblichem Maße an einer enteigneten Gesellschaft beteiligt sind. Für sie gilt der Enteignungsschutz mit Entschädigung zum Marktwert. Auch die Meistbegünstigung hat man nicht vergessen. BlackRock und andere US-amerikanische Investoren können das Verstaatlichungsdebakel entspannt betrachten. Sie müssen nicht einmal die beim Aktienverkauf fällige Courtage bezahlen. Es wäre beruhigend, wenn der Staat des Grundgesetzes auch seinen eigenen Angehörigen einen ähnlichen Schutz ihres marktwirtschaftlichen Engagements oder der Früchte eines Arbeitslebens sichern würde.
Vielleicht aber spielt das Linksbündnis ganz bewusst mit diesen rechtlichen Hürden. Scheitert das Enteignungsgespinst, kann das linke Lager verkünden, man habe ja gewollt, aber der bürgerliche Rechtsstaat sei wieder einmal sozialistischer Wohltat in den Arm gefallen.