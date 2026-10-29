200 Milliarden US-Dollar Zinsen im Monat – was dagegen verblasst, ist absurd!

Schon 2026 verschlingen die Zinsen rund 1,2 Billionen US-Dollar. Bis 2036 dürfte sich die jährliche Belastung auf knapp 2,5 Billionen US-Dollar mehr als verdoppeln. Zum Vergleich: Für die gesamte US-Verteidigung prognostiziert das CBO dann Ausgaben von lediglich 1,1 Billionen US-Dollar. Der Schuldendienst würde damit mehr als doppelt so viel kosten wie das Militär.

200 Milliarden US-Dollar Zinsen – jeden Monat! So viel dürfte die US-Regierung im Jahr 2036 allein für ihre Staatsschulden aufbringen müssen. Über die kommenden zehn Jahre summieren sich die Zinszahlungen auf gewaltige 20,1 Billionen US-Dollar (rund 17,3 Billionen Euro). Das geht aus einer neuen Prognose des unabhängigen Congressional Budget Office (CBO) hervor. Die Vereinigten Staaten steuern damit auf eine Schuldenlast zu, bei der selbst kräftiges Wirtschaftswachstum nach Einschätzung der Haushaltswächter nicht mehr ausreicht.

Wie Fortune berichtet, belaufen sich die amerikanischen Staatsschulden inzwischen auf rund 40 Billionen US-Dollar. Und die Schuldenberge wachsen weiter: Das Haushaltsdefizit lag im Fiskaljahr 2026 bei zwei Billionen US-Dollar. Bis 2036 erwartet das CBO ein jährliches Minus von mehr als drei Billionen US-Dollar. Insgesamt dürften sich die neuen Defizite über den Prognosezeitraum auf 25,6 Billionen US-Dollar summieren.

Ein wesentlicher Kostentreiber ist die alternde Bevölkerung. Die Ausgaben für Sozial- und Gesundheitsleistungen sollen innerhalb eines Jahrzehnts von 3,7 auf 6,1 Billionen US-Dollar steigen. Zugleich drohen den staatlichen Sicherungssystemen erhebliche Finanzierungslücken: Die Reserven der Sozialversicherung könnten in gut sieben Jahren erschöpft sein, bei Medicare bereits nach etwa sechseinhalb Jahren.

US-Finanzminister Scott Bessent setzt auf stärkeres Wirtschaftswachstum, um eine Haushaltskrise abzuwenden. Auch die Hoffnung auf einen Produktivitätsschub durch künstliche Intelligenz spielt dabei eine Rolle. Doch CBO-Direktor Phil Swagel widerspricht der Vorstellung, Amerika könne sich allein durch Wachstum aus seiner Schuldenlage befreien.

"Stärkeres Wachstum wird helfen, aber es reicht nicht aus. Wir brauchen mehr als nur Wachstum, wir brauchen politische Maßnahmen", erklärte Swagel bei einer Veranstaltung des Bipartisan Policy Center. Bereits heute liege das strukturelle Haushaltsdefizit bei rund sechs Prozent der Wirtschaftsleistung – und das trotz einer vergleichsweise robusten Konjunktur.

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Für Anleger ist vor allem die Entwicklung der Zinslast brisant: Ein immer größerer Teil des US-Haushalts fließt an die Gläubiger, während der Staat weitere Billionen aufnehmen muss. Wann daraus eine akute Haushaltskrise entstehen könnte, kann allerdings selbst das CBO nicht bestimmen. Genau darin liegt die Warnung: Die Kosten sind absehbar, der Zeitpunkt einer möglichen Eskalation nicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



