🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    200 Milliarden US-Dollar Zinsen im Monat – was dagegen verblasst, ist absurd!

    Die Schulden fressen Amerika

    1237 Aufrufe 1237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bis 2036 dürfte sich Amerikas jährliche Zinslast mehr als verdoppeln. Doch erst der Vergleich mit einem der größten Ausgabenposten zeigt das ganze Ausmaß der Schuldenkrise.

    Für Sie zusammengefasst
    Die Schulden fressen Amerika - 200 Milliarden US-Dollar Zinsen im Monat – was dagegen verblasst, ist absurd!
    Foto: Unsplash

    200 Milliarden US-Dollar Zinsen – jeden Monat! So viel dürfte die US-Regierung im Jahr 2036 allein für ihre Staatsschulden aufbringen müssen. Über die kommenden zehn Jahre summieren sich die Zinszahlungen auf gewaltige 20,1 Billionen US-Dollar (rund 17,3 Billionen Euro). Das geht aus einer neuen Prognose des unabhängigen Congressional Budget Office (CBO) hervor. Die Vereinigten Staaten steuern damit auf eine Schuldenlast zu, bei der selbst kräftiges Wirtschaftswachstum nach Einschätzung der Haushaltswächter nicht mehr ausreicht.

    Schon 2026 verschlingen die Zinsen rund 1,2 Billionen US-Dollar. Bis 2036 dürfte sich die jährliche Belastung auf knapp 2,5 Billionen US-Dollar mehr als verdoppeln. Zum Vergleich: Für die gesamte US-Verteidigung prognostiziert das CBO dann Ausgaben von lediglich 1,1 Billionen US-Dollar. Der Schuldendienst würde damit mehr als doppelt so viel kosten wie das Militär.

    Wie Fortune berichtet, belaufen sich die amerikanischen Staatsschulden inzwischen auf rund 40 Billionen US-Dollar. Und die Schuldenberge wachsen weiter: Das Haushaltsdefizit lag im Fiskaljahr 2026 bei zwei Billionen US-Dollar. Bis 2036 erwartet das CBO ein jährliches Minus von mehr als drei Billionen US-Dollar. Insgesamt dürften sich die neuen Defizite über den Prognosezeitraum auf 25,6 Billionen US-Dollar summieren.

    Ein wesentlicher Kostentreiber ist die alternde Bevölkerung. Die Ausgaben für Sozial- und Gesundheitsleistungen sollen innerhalb eines Jahrzehnts von 3,7 auf 6,1 Billionen US-Dollar steigen. Zugleich drohen den staatlichen Sicherungssystemen erhebliche Finanzierungslücken: Die Reserven der Sozialversicherung könnten in gut sieben Jahren erschöpft sein, bei Medicare bereits nach etwa sechseinhalb Jahren.

    US-Finanzminister Scott Bessent setzt auf stärkeres Wirtschaftswachstum, um eine Haushaltskrise abzuwenden. Auch die Hoffnung auf einen Produktivitätsschub durch künstliche Intelligenz spielt dabei eine Rolle. Doch CBO-Direktor Phil Swagel widerspricht der Vorstellung, Amerika könne sich allein durch Wachstum aus seiner Schuldenlage befreien.

    "Stärkeres Wachstum wird helfen, aber es reicht nicht aus. Wir brauchen mehr als nur Wachstum, wir brauchen politische Maßnahmen", erklärte Swagel bei einer Veranstaltung des Bipartisan Policy Center. Bereits heute liege das strukturelle Haushaltsdefizit bei rund sechs Prozent der Wirtschaftsleistung – und das trotz einer vergleichsweise robusten Konjunktur.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

     

    Für Anleger ist vor allem die Entwicklung der Zinslast brisant: Ein immer größerer Teil des US-Haushalts fließt an die Gläubiger, während der Staat weitere Billionen aufnehmen muss. Wann daraus eine akute Haushaltskrise entstehen könnte, kann allerdings selbst das CBO nicht bestimmen. Genau darin liegt die Warnung: Die Kosten sind absehbar, der Zeitpunkt einer möglichen Eskalation nicht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Die Schulden fressen Amerika 200 Milliarden US-Dollar Zinsen im Monat – was dagegen verblasst, ist absurd! Bis 2036 dürfte sich Amerikas jährliche Zinslast mehr als verdoppeln. Doch erst der Vergleich mit einem der größten Ausgabenposten zeigt das ganze Ausmaß der Schuldenkrise.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     