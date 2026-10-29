Infinite Electronics präsentiert auf der electronica 2026 innovative Konnektivitätslösungen.

MÜNCHEN, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Infinite Electronics, ein globaler Hersteller von spezialisierten Verbindungslösungen, wird auf der electronica 2026 in München vom 10. bis 13. November ausstellen. Besucher des Standes von Infinite Electronics in Halle A3, Stand 241 , werden Verbindungsprodukte für Rechenzentren, Drohnen, industrielle Automatisierung und Energieanwendungen von den operativen Gesellschaften, darunter Bulgin, L-com, Pasternack, Transtector, PolyPhaser, Capable und KC Industrie, sehen.

„Unsere Kunden stehen vor komplexen Anforderungen, die Lösungen über mehrere Produktkategorien hinweg erfordern. Dank unserer technischen Expertise und unseres Produktangebots können wir sie während des gesamten Prozesses begleiten", sagte Nick Young, Präsident und Geschäftsführer der Industrial & ICC Business Units von Infinite Electronics. „Ein Drohnenprogramm benötigt beispielsweise Antennen, abgedichtete Steckverbinder und Überspannungsschutz." Die meisten Ingenieure müssen sie von drei Lieferanten beziehen. Wir haben Pasternack-Antennen, Bulgin-Steckverbinder und Transtector-Überspannungsschutz. Mit Infinite haben Sie also nur ein Gespräch mit Experten, die als echter Technologiepartner bei der Entwicklung der Lösung agieren."

Am Stand können Besucher Produktvorführungen erleben, direkt mit Branchenexperten sprechen und leistungsstarke Verbindungslösungen für anspruchsvolle Anwendungen entdecken. Ein interaktives Display präsentiert Produkte mithilfe von RF-Tags, die automatisch relevante Informationen auf Bildschirmen über dem Stand auslösen, während Touchscreens auf dem gesamten Stand detaillierte technische Spezifikationen liefern.

Auf dem Stand werden die neuen Hybrid-Rundsteckverbinder von Bulgin zu sehen sein, die Teil der 6000 Series Buccaneer-Reihe sind. Diese Lösungen können mit zwei, vier oder sechs Kontakten konfiguriert werden und kombinieren Strom- und Signalübertragung in einem einzigen robusten Steckverbinder. Weitere Produkte, die in der Ausstellung zu sehen sein werden, sind:

Industrielle Verkabelung und Komponenten von L-com, darunter fortschrittliche Ethernet-Verkabelung für Hochleistungsübertragung und Datenmanagement in Rechenzentren.

Kundenspezifische Spezialkabel, Kabelkonfektionen und Konfektionierung von Capable und KC Industrie, hergestellt im eigenen Haus.

Drohnenantennen, darunter neue Multi-Konstellations-GNSS-Modelle mit Anti-Jamming-Technologie von Pasternack, sowie eine Auswahl an HF-Steckverbindern und Adaptern.

von Pasternack, sowie eine Auswahl an HF-Steckverbindern und Adaptern. Überspannungsschutz von Transtector und PolyPhaser, der vor schädlichen elektrischen Überspannungen schützt und in Rechenzentren und Kommunikationsinfrastrukturen eingesetzt werden kann, einschließlich Antennen, Koaxialverbindungen, Verkabelung und drahtlosen Systemen.

Besuchen Sie Halle A3, Stand 241, um die Experten von Infinite Electronics zu treffen und Lösungen für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu entdecken.

Um mehr über die Konnektivitätslösungen von Infinite Electronics zu erfahren, besuchen Sie www.InfiniteElectronics.com.

Über Infinite Electronics

Infinite Electronics betreibt ein globales Portfolio spezialisierter Konnektivitätsunternehmen, die zuverlässige technische Lösungen entwickeln, herstellen und weltweit liefern. Das Unternehmen wurde als einheitliche Plattform für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit konzipiert und kombiniert gemeinsame Infrastruktur, erstklassige Logistik und tiefgreifendes technisches Know-how, um unternehmenskritische Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen. Durch skalierbare globale Geschäftstätigkeit und schnelle Entwicklungskapazitäten hilft Infinite seinen Kunden, Innovationen zu beschleunigen und neue Ideen auf den Markt zu bringen. Mehr erfahren Sie unter www.infiniteelectronics.com.

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