GOLDMAN SACHS stuft DWS auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 67 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers senkte seine Gewinnprognosen bis 2028 am Mittwoch um etwa 2 Prozent. Er passte sie damit an den Quartalsbericht, Kommentare des Managements in der Telefonkonferenz sowie jüngste Marktentwicklungen an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 66,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

