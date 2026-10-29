JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate enthielten insbesondere Informationen zu den Vertriebskanälen, Kategorien und regionalen Entwicklungen, schrieb Wendy Liu am Donnerstag. Sowohl der Geschäftsmix als auch der Ausblick für Europa seien ermutigend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 163,5EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
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