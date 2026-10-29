JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate enthielten insbesondere Informationen zu den Vertriebskanälen, Kategorien und regionalen Entwicklungen, schrieb Wendy Liu am Donnerstag. Sowohl der Geschäftsmix als auch der Ausblick für Europa seien ermutigend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 163,5EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00 € , was eine Steigerung von +28,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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