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    Mehrheit hält Jugendproteste für gerechtfertigt

    Umfrage

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    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit hält Jugendproteste für gerechtfertigt
    • 38 Prozent finden, junge Menschen hätten es schwerer
    • YouGov befragte 4.259 Erwachsene in Deutschland
    Umfrage - Mehrheit hält Jugendproteste für gerechtfertigt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Deutschen empfindet die geplanten Jugenddemonstrationen der Initiative "Gen Z regelt" laut einer Umfrage als gerechtfertigt. 33 Prozent der Befragten einer repräsentativen YouGov-Umfrage halten sie für "eher gerechtfertigt", 21 Prozent für "voll und ganz gerechtfertigt". Ablehnend äußerten sich 28 Prozent der Befragten ("eher nicht gerechtfertigt", "überhaupt nicht gerechtfertigt"). 18 Prozent antworteten nicht oder mit "weiß nicht".

    Auf die Frage, ob junge Menschen es heute schwerer als noch vor zehn Jahren hätten, äußerten sich 38 Prozent zustimmend ("eher schwerer", "sehr viel schwerer"). 29 Prozent der Befragten gaben an, dass das Leben der jungen Generation heute genauso leicht oder schwer sei. Junge Menschen hätten es im Gegenteil sogar leichter - davon sind 22 Prozent überzeugt ("eher leichter", "sehr viel leichter"). 13 Prozent enthielten sich oder antworteten mit "weiß nicht".

    YouGov befragte am 28. Oktober 4.259 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren. Die Ergebnisse seien gewichtet worden und repräsentativ./eub/DP/jha






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