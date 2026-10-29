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    'Energieversorgungslage ist sicher'

    Ministerium

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    Für Sie zusammengefasst
    • Gasversorgung im Winter laut Ministerium sicher
    • Speicher werden aktuell weiter leicht aufgefüllt
    • Iran-Krieg stört Gashandel, LNG-Terminals laufen
    Ministerium - 'Energieversorgungslage ist sicher'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Trotz geringerer Gasreserven in den deutschen Speichern als in den Vorjahren ist die Versorgung für die Wintermonate laut Ministerium nicht in Gefahr. Mit Blick auf die derzeitige Entwicklung in den Speichern und die sehr stabile Importsituation ließe sich sagen: "Die Energieversorgungslage ist sicher", erklärte Frank Wetzel, Staatssekretär im Energieministerium, bei einem Treffen mit den EU-Energieministern in Luxemburg.

    Während im Oktober üblicherweise mehr aus den Speichern entnommen werde, sei derzeit sogar eine leichte Zuspeicherung zu sehen, sagte Wetzel. Insofern sei mehr Gas in den Speichern als im gesamten vergangenen Winter ausgespeichert worden sei. Die Terminals für Flüssigerdgas (LNG) seien alle funktionstüchtig und gut ausgebucht, zudem hätten sich die Versorger breiter aufgestellt.

    Deutschland ist seit Wochen bemüht, die Gasreserven zu erhöhen. Die deutschen Gasspeicher sind derzeit zu knapp 62 Prozent gefüllt. Vor einem Jahr hatte der Speicherstand bei etwa 75 Prozent gelegen.

    Die Versorgungslage ist wegen des Iran-Kriegs angespannt, anhaltende Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus stören den weltweiten Gashandel./rdz/DP/jha






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