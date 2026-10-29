EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. Februar 2027 zurück
Für Sie zusammengefasst
- Lagarde tritt am 7. Februar 2027 als EZB-Chefin zurück
- Seit November 2019 führt Lagarde die Notenbank
- Ihre Amtszeit sollte regulär Ende Oktober 2027 enden
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde tritt am 7. Februar 2027 zurück. Das teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt mit. Lagarde führt die Notenbank seit dem 1. November 2019, ihre achtjährige Amtszeit wäre regulär Ende Oktober 2027 ausgelaufen./ben/als/DP/jha
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