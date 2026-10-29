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    Shell: Spritpreise explodieren, Aktionäre kassieren – Aktie auf Allzeithoch

    Der Jackpot aus der Ölkrise

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    Der Iran-Krieg spült Milliarden in Shells Kassen. Während Verbraucher unter hohen Spritpreisen leiden, feiern Anleger Rekordkurse. Und jetzt legt der Ölkonzern beim Geldregen für Aktionäre noch einmal nach.

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    Der Jackpot aus der Ölkrise - Shell: Spritpreise explodieren, Aktionäre kassieren – Aktie auf Allzeithoch
    Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Shell verdient am Iran-Krieg Milliarden und beschert seinen Aktionären einen Geldsegen. Der britische Ölkonzern hat seinen bereinigten Quartalsgewinn auf 10,81 Milliarden US-Dollar (rund 9,7 Milliarden Euro) nahezu verdoppelt. Es ist der zweithöchste Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte und das beste Ergebnis seit 2022. Analysten hatten laut LSEG lediglich 9,92 Milliarden US-Dollar erwartet. Die Shell-Aktie sprang am Donnerstag in London um über drei Prozent auf ein neues Allzeithoch.

    Besonders spektakulär ist das Geschäft mit der Verarbeitung von Rohöl. Die Raffineriemargen schossen auf den Rekordwert von 42 US-Dollar je Barrel, nach 11,60 US-Dollar im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Anstieg um mehr als 260 Prozent. Hintergrund sind die durch den Iran-Krieg und Angriffe auf russische Raffinerien verursachten Engpässe bei Diesel, Benzin und anderen Kraftstoffen. Während Verbraucher unter hohen Preisen leiden, verdienen die verbliebenen Raffinerien außergewöhnlich gut.

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    Wie Bloomberg berichtet, erzielte Shell allein im Geschäftsbereich Chemicals and Products, der Raffinerien und Ölhandel umfasst, einen bereinigten Gewinn von 3,86 Milliarden US-Dollar. Das ist ein neuer Quartalsrekord. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2025 hatte diese Sparte lediglich 1,1 Milliarden US-Dollar verdient. Damit übertraf das jüngste Quartal das komplette Vorjahresergebnis um mehr als das Dreifache.

    Die Gewinne fließen nun verstärkt an die Aktionäre zurück. Shell kündigte an, in den kommenden drei Monaten eigene Aktien für fünf Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, zwei Milliarden US-Dollar mehr als im Vorquartal. Die Dividende bleibt unverändert. Langfristig will der Konzern 40 bis 50 Prozent seines operativen Cashflows an die Anteilseigner ausschütten.

    Auch die übrigen Finanzkennzahlen überraschten positiv. Der freie Cashflow stieg von zehn auf 16,3 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig verringerte Shell seine Nettoverschuldung von 41,75 auf 39,7 Milliarden US-Dollar. Die geplanten Investitionsausgaben für 2026 wurden von 24 bis 26 Milliarden auf 23 bis 25 Milliarden US-Dollar gesenkt.

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    Der Boom ist allerdings nicht überall im Konzern zu spüren. Die Produktion in Katar, die normalerweise rund zehn Prozent zur gesamten Öl- und Gasförderung beiträgt, bleibt beeinträchtigt. Doch die hohen Gewinne im Raffinerie- und Handelsgeschäft gleichen diese Belastungen mehr als aus.

    Auch die Konkurrenz profitiert: TotalEnergies hat seinen bereinigten Quartalsgewinn auf 9,1 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Für Shell zahlt sich vor allem die Kombination aus Raffinerien und Ölhandel aus: Während Kriege und Lieferengpässe die Kraftstoffpreise treiben, erzielt der Konzern Rekordmargen und belohnt seine Aktionäre mit milliardenschweren Rückkäufen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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