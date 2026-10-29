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    SAP gewinnt 3,86 % und übertrifft Oracle und Salesforce

    Aktie im Fokus

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    SAP legt um 3,86 % zu und liegt auf Monatssicht mit 14,58 % im Plus.

    Aktie im Fokus - SAP gewinnt 3,86 % und übertrifft Oracle und Salesforce
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Mit Oracle, Salesforce und Workday legen neben SAP weitere Softwareaktien zu, während ServiceNow nach geringfügig verfehlten Gewinnerwartungen nachgibt. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg bei SAP ist nicht erkennbar.

    Wie hat sich die SAP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SAP Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +33,17 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,58 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAP +0,21 % gewonnen.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,15 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,67 %. ServiceNow verliert -2,78 % Workday (A) notiert im Plus, mit +0,29 %.

    ServiceNow stürzt ab, auch SAP leidet!


    Geringfügig verfehlte Gewinnerwartungen lassen die zuletzt gefragte Aktie von ServiceNow einbrechen. Auch die Anteile von SAP geraten dadurch unter die Räder.

    Wo könnte ein Rücksetzer neue Chancen bieten?


    Während andere Softwareaktien zuletzt kräftig unter die Räder kamen, hält sich SAP bislang vergleichsweise gut. Nach der starken Erholung könnte ein Rücksetzer dennoch neue Chancen eröffnen. Ein Blick auf den Chart zeigt, welche Kursbereiche dabei interessant werden könnten. SAP-Aktie trifft auf ersten Widerstand Nachdem die SAP-Aktie im Sommer zeitweise auf rund 130 € gefallen war, […] The post SAP-Aktie: Wo könnte ein Rücksetzer neue Chancen bieten? first appeared on sharedeals.de.

    SAP, Aqarios Quantum Technologies, Infineon – Der Kampf um die nächste "Rechen-Revolution"


    Der Datenhunger der globalen Wirtschaft bringt herkömmliche IT-Infrastrukturen rasant an ihre physikalischen und ökonomischen Grenzen. Während Künstliche Intelligenz heute gigantische Rechenkapazitäten benötigt, formiert sich im Hintergrund bereits …

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten SAP-Kursrücksetzer und mögliche Einstiegschancen. Als Auslöser werden schwache ServiceNow-Zahlen und Meldungen zu einem möglichen KI-Kostenhebel von 3 Mrd. Euro diskutiert; die Ursache bleibt unklar. Weitere Themen sind 6,668 Mrd. Euro Cloudumsatz im dritten Quartal, das von Goldman Sachs auf 258 Euro erhöhte Kursziel und ein zehnjähriger Solarstromvertrag mit MaxSolar.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,70 %
    1 Monat +14,58 %
    3 Monate +33,17 %
    1 Jahr -10,26 %
    Stand: 29.10.2026, 11:19 Uhr

    Informationen zur SAP Aktie

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 258,54 Mrd. € wert.

    Die Aktie von SAP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,10 %, über 10 Jahre bei 9,68 %.

    Lohnt sich ein Investment in die SAP Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SAP

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    +68,47 %
    +66,89 %
    +160,32 %
    +1.308.962,50 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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