Microsoft: Aktie steigt den fünften Tag in Folge

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Microsoft einen Gewinn von +41,98 % verbuchen.

Mit dem fünften Gewinntag in Folge setzt Microsoft seine Aufwärtsserie fort. Einen konkreten Auslöser für das Tagesplus gibt es nicht. Die Wettbewerber entwickeln sich uneinheitlich: Apple, IBM und Oracle legen zu, während Amazon und Alphabet nachgeben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microsoft um +19,65 % gewonnen.

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Die Aktie von Microsoft erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,46 %, über 10 Jahre bei 24,20 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,81 %. Apple notiert im Plus, mit +0,69 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,82 %. IBM legt um +0,07 % zu Oracle notiert im Plus, mit +1,67 %.

Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erholungskurs am Donnerstag fortgesetzt. Der Dax stieg zuletzt um 0,7 Prozent auf 25.892 Punkte und erreichte damit das höchste Niveau seit Anfang September. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann …

Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erholungskurs am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 25.772 Punkte, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit fünf Wochen erklommen hatte. …

Die asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Gewinnen in Japan standen Verluste in China und Südkorea entgegen. Die Märkte reagierten damit auf uneinheitliche Signale aus den USA. "Die US-Notenbank hat die Leitzinsen …

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,18 % 1 Monat +10,78 % 3 Monate +41,98 % 1 Jahr +5,21 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 29.10.2026, 11:19 Uhr

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Bil. € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der Microsoft Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microsoft Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.