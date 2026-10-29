Salzgitter erhöht Ergebnis-Prognose für 2026 erneut - Aktie gefragt
ROUNDUP
- Salzgitter hebt Ergebnisprognose erneut an
- Aurubis und HKM stärken Ergebnisentwicklung
- Neunmonats-Ebitda steigt auf 659 Millionen Euro
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlhersteller Salzgitter hat nach teils deutlichen Zuwächsen in den ersten neun Monaten seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Dazu beitragen soll auch die jüngst vollständig übernommene HKM. Im dritten Quartal profitierte das Unternehmen von besser als zuletzt erwarteten Ergebnissen der Geschäftsbereiche Stahlerzeugung und Handel. Und auch die Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis trägt weiter stark zu der Gewinnverbesserung bei.
Am Markt kamen die Aussagen gut an. Mit einem Kursplus von rund neun Prozent führte die Aktie am Donnerstagvormittag die Gewinnerliste im MDax an. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Analystenkonsens um 30 Prozent übertroffen, schrieb Cole Hathorn vom Analysehaus Jefferies. Zu 80 Prozent sei dies dem Beitrag von Aurubis zu verdanken, dem Kerngeschäft mit Stahlproduktion und Stahlhandel gehöre der Rest. Aurubis profitiert derzeit von den hohen Preisen für Kupfer.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) taxiert der Vorstand des Konzerns 2026 nun auf 800 bis 875 Millionen Euro statt bisher 725 bis 825 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Salzgitter mitteilte. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag führt das Management weiter auf die Konsolidierung des Zukaufs HKM zurück. Auch beim Ergebnis vor Steuern wurde der Konkurrent von Thyssenkrupp zuversichtlicher. Beim Umsatz visiert der Stahlkocher weiter rund 10 Milliarden Euro an. Salzgitter hatte erst im Sommer seine Erwartungen erhöht.
Der Außenumsatz legte in den ersten neun Monaten von 6,9 auf 7,3 Milliarden Euro zu, wie es auf Basis vorläufiger Zahlen weiter hieß. Das Ebitda stieg viel kräftiger von 224 auf 659 Millionen Euro. In den Ergebnissen sei auch ein deutlich gestiegener Beitrag der Beteiligung Aurubis enthalten. Der Kupferkonzern trug 252 Millionen Euro in der Rechnungslegungsmethode "at-equity" bei, ein Jahr zuvor waren es nur 83,5 Millionen Euro gewesen.
Zahlen und Ausblick sind dabei um Ergebniseffekte, die im Zusammenhang mit der Bewertung einer Umtauschanleihe stehen, bereinigt.
Details will Salzgitter am 12. November veröffentlichen./nas/jha/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 136,9 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +4,33 %/+44,46 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aurubis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Heute Abend ist die Aurubis-IR mal wieder live für Fragen von Privatanlegern:
AURUBIS - Aufsichtsrat
Rossmann kündigt seine Anwartschaft an:
Quelle: HH-Abendblatt vom 23.05.2026
Lt. letzter Meldung hält er per 20.05.26 noch 21,11% der Anteile:
Kommentar: Das ist eine Ansage mit Signalwirkung. Jahrelang hat sich die Beteiligungsgesellschaft im Hintergrund gehalten. Dass Dirk Roßmann nun die Machtfrage stellt, zeigt, dass er als Ankeraktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten will.
Rossmann wird im September 80 und der Vahrenholz (Aufsichtsrat-Vorsitz) ist auch schon 77 Jahre alt. Sein Mandat läuft mit der HV 2027 aus. Die Geschäftsordnung für den AR gibt für die Mitglieder vor:
Wer das 75. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht gewählt oder wiedergewählt werden.
Da gibt es in 9 Monaten (Schwangerschaftzeit) wohl neue Gesichter zu bestaunen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und wer am Ende nach mehr Macht, Ruhm und Erfolg strebt. Hauptsache, die Geschäftsaussichten verbessern sich weiter und die Profitabilität steigt.
AURUBIS - Rohstoffstar