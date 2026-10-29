🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    Salzgitter erhöht Ergebnis-Prognose für 2026 erneut - Aktie gefragt

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter hebt Ergebnisprognose erneut an
    • Aurubis und HKM stärken Ergebnisentwicklung
    • Neunmonats-Ebitda steigt auf 659 Millionen Euro
    ROUNDUP - Salzgitter erhöht Ergebnis-Prognose für 2026 erneut - Aktie gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlhersteller Salzgitter hat nach teils deutlichen Zuwächsen in den ersten neun Monaten seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Dazu beitragen soll auch die jüngst vollständig übernommene HKM. Im dritten Quartal profitierte das Unternehmen von besser als zuletzt erwarteten Ergebnissen der Geschäftsbereiche Stahlerzeugung und Handel. Und auch die Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis trägt weiter stark zu der Gewinnverbesserung bei.

    Am Markt kamen die Aussagen gut an. Mit einem Kursplus von rund neun Prozent führte die Aktie am Donnerstagvormittag die Gewinnerliste im MDax an. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Analystenkonsens um 30 Prozent übertroffen, schrieb Cole Hathorn vom Analysehaus Jefferies. Zu 80 Prozent sei dies dem Beitrag von Aurubis zu verdanken, dem Kerngeschäft mit Stahlproduktion und Stahlhandel gehöre der Rest. Aurubis profitiert derzeit von den hohen Preisen für Kupfer.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Long
    42,19€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 10,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49,97€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) taxiert der Vorstand des Konzerns 2026 nun auf 800 bis 875 Millionen Euro statt bisher 725 bis 825 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Salzgitter mitteilte. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag führt das Management weiter auf die Konsolidierung des Zukaufs HKM zurück. Auch beim Ergebnis vor Steuern wurde der Konkurrent von Thyssenkrupp zuversichtlicher. Beim Umsatz visiert der Stahlkocher weiter rund 10 Milliarden Euro an. Salzgitter hatte erst im Sommer seine Erwartungen erhöht.

    Der Außenumsatz legte in den ersten neun Monaten von 6,9 auf 7,3 Milliarden Euro zu, wie es auf Basis vorläufiger Zahlen weiter hieß. Das Ebitda stieg viel kräftiger von 224 auf 659 Millionen Euro. In den Ergebnissen sei auch ein deutlich gestiegener Beitrag der Beteiligung Aurubis enthalten. Der Kupferkonzern trug 252 Millionen Euro in der Rechnungslegungsmethode "at-equity" bei, ein Jahr zuvor waren es nur 83,5 Millionen Euro gewesen.

    Zahlen und Ausblick sind dabei um Ergebniseffekte, die im Zusammenhang mit der Bewertung einer Umtauschanleihe stehen, bereinigt.

    Details will Salzgitter am 12. November veröffentlichen./nas/jha/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 136,9 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +4,33 %/+44,46 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aurubis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Salzgitter erhöht Ergebnis-Prognose für 2026 erneut - Aktie gefragt Der Stahlhersteller Salzgitter hat nach teils deutlichen Zuwächsen in den ersten neun Monaten seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Dazu beitragen soll auch die jüngst vollständig übernommene HKM. Im dritten Quartal …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     