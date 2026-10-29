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    Focus Graphite beauftragt BTV mit landesweiter Fernseh- und US-Broadcast-Kampagne zur Steigerung der Investorenbekanntheit

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    Focus Graphite beauftragt BTV mit landesweiter Fernseh- und US-Broadcast-Kampagne zur Steigerung der Investorenbekanntheit
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Kampagne soll Focus Graphite auf BNN Bloomberg und FOX Business präsentieren und die Bekanntheit seiner hochgradigen Graphitplattform bei nordamerikanischen Investoren erhöhen

     

    Ottawa, Ontario / (29. Oktober 2026) / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) („Focus“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass es BTV-Business Television („BTV“) mit der Durchführung einer umfassenden Fernseh-, Digitalmedien- und Investorenbekanntheitskampagne beauftragt hat, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit des Unternehmens an den nordamerikanischen Finanzmärkten zu erhöhen.

     

    Die Kampagne wird Focus über landesweit ausgestrahlte Programme auf BNN Bloomberg („BNN“) in Kanada und FOX Business („FOX“) in den Vereinigten Staaten präsentieren, unterstützt durch zusätzliche Präsenz auf Finanznachrichtenplattformen, digitalen Medienkanälen und investorenorientierten Netzwerken. Die Initiative zielt darauf ab, die Bekanntheit von Focus bei Investoren hinsichtlich seiner strategischen Position beim Aufbau sicherer und wettbewerbsfähiger nordamerikanischer Graphitlieferketten zu erhöhen – vor dem Hintergrund wachsender industrieller und nationaler Sicherheitsprioritäten sowie der Bemühungen, die Abhängigkeit von konzentrierten ausländischen Bezugsquellen zu reduzieren.

     

    Die Relevanz dieser Initiative für US-Investoren wird zusätzlich durch die neu veröffentlichte National Strategy for American Leadership in Batteries¹ des U.S. Department of Energy („DOE“) unterstrichen. Die Strategie nennt vorgelagerten Bergbau, die Verarbeitung kritischer Mineralien und die heimische Produktion von Anodenmaterialien als Prioritäten zur Stärkung der amerikanischen Batterielieferkette und erkennt Naturgraphit ausdrücklich als wichtigen vorgelagerten Rohstoff an. Sie fordert außerdem eine stärkere Zusammenarbeit mit verbündeten Staaten, die über ergänzende natürliche Ressourcen und technische Fähigkeiten verfügen. Focus ist der Ansicht, dass seine hochgradigen Graphitressourcen in Québec zusammen mit seinen staatlich unterstützten Verarbeitungs- und Reinigungsinitiativen das Unternehmen in die Lage versetzen, Chancen innerhalb dieses sich entwickelnden nordamerikanischen Industrie- und nationalen Sicherheitsrahmens zu verfolgen.

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