JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Jüngste negative Entwicklungen machten ihm Sorgen, dass bei dem Telekomkonzern kurzfristig die Risiken die Chancen überwiegen könnten, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch. So geht er von einem Rückgang der deutschen Service-Umsätze aus, nachdem der Europäische Gerichtshof im September die Preiserhöhung für Deutschland aus dem Jahr 2023 für ungültig erklärt habe. Zudem habe das oberste Gericht in Kenia einen Anteilsverkauf an Safaricom durch die Regierung an Vodafone für nichtig erklärt. Im schlimmsten Fall müsse die Transaktion komplett rückabgewickelt werden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 1,414EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 1

Kursziel alt: 0,85

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

