DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach Zahlen der Lkw-Holding von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe im dritten Quartal enttäuscht, für 2027 passe jedoch die Ausgangslage, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 32,04EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

