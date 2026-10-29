DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach Zahlen der Lkw-Holding von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe im dritten Quartal enttäuscht, für 2027 passe jedoch die Ausgangslage, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 32,04EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
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