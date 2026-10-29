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    LiberNovo kündigt europaweiten “Treat Yourself”-Halloween-Flash-Sale an

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    Maxis führt ausgewählte Angebote für ergonomische Stühle mit bis zu 40 % Rabatt und limitierten Halloween-Geschenken an.

     

    HONGKONG, HK / ACCESS Newswire / 29. Oktober 2026 / LiberNovo bringt mit seinem „Treat Yourself“-Halloween-Flash-Sale, der am 29. Oktober in der gesamten Europäischen Union und im Vereinigten Königreich startet, Halloween-Überraschungen an den Schreibtisch. Die Aktion kombiniert Rabatte von bis zu 40 % auf ausgewählte Maxis- und LiberNovo Omni Pro-Konfigurationen mit limitierten saisonalen Geschenken für berechtigte Frühkäufer.

     

    Gruselige Extras für Ihren Schreibtisch

     

    Limitierte Halloween-Geschenkpakete stehen den ersten 300 berechtigten Kunden in der Europäischen Union und den ersten 100 im Vereinigten Königreich zur Verfügung – nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, solange der Vorrat reicht.

     

    Der Inhalt der Geschenkpakete, die Kaufbedingungen und die Verfügbarkeit richten sich nach den Bedingungen auf den jeweiligen regionalen Aktionsseiten.

     

    Mehr Platz für Nutzer, die groß und kräftig gebaut sind

     

    Maxis ist für Menschen mit größerem Körperbau ausgelegt und verfügt über eine breitere Sitzfläche sowie eine Sitztiefe von 52 cm für bessere Oberschenkelunterstützung und mehr Bewegungsfreiheit.

     

    Maxis Manual lässt sich von Hand verstellen. Maxis Electric verfügt zusätzlich über eine elektrische Lendenwirbelverstellung und die OmniStretch-Rückenstreckfunktion. Maxis Airflow bietet eine aktive Sitzbelüftung für längeres Sitzen am Arbeitsplatz.

     

    LiberNovo Omni Pro ergänzt das Sortiment mit einer elektrischen Lendenwirbelverstellung, OmniStretch und der Active Airflow-Sitzbelüftung. Seine dynamische Unterstützung reagiert auf wechselnde Sitzpositionen und unterstützt die Wechsel zwischen konzentrierter Arbeit und Pausen in zurückgelehnter Haltung.

     

    Zertifizierung durch United States Ergonomics

     

    LiberNovo Omni Pro hat die ergonomische Produktzertifizierung von United States Ergonomics erhalten, einer unabhängigen Organisation für Ergonomieprüfung und -beratung. Bei Labortests wurden Körperanpassung, Druckverteilung, Muskelaktivität und Komfort während zwei Stunden ununterbrochenen Sitzens untersucht. Die Testbeobachtungen hoben die Unterstützung in einer Vielzahl von Körperhaltungen sowie natürliche, mühelose Bewegungen hervor. Die Ergebnisse spiegeln den Ansatz von LiberNovo zur dynamischen Ergonomie wider: eine Unterstützung, die sich anpasst, wenn der Körper die Position wechselt. Die Bionic FlexFit-Rückenlehne und die dynamische Unterstützung sind so konzipiert, dass sie den Nutzer beim Arbeiten, beim Zurücklehnen und beim beim Wechsel der Sitzposition stützen.

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    IRW Press
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