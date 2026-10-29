JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzern habe mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die eigene Planung um 3 Prozent übertroffen und die Prognosespanne nach oben hin eingeengt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Deren Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal nun eine bessere Entwicklung als von ihm erwartet, liege aber unter dem Konsens./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 85,15EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

