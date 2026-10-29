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    Lagarde hört vorzeitig auf: EZB-Abschied am 7. Februar 2027 – Wegen Frankreich?

    Eilmeldung

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    Die Gerüchte haben sich bestätigt: EZB-Chefin Christine Lagarde tritt vorzeitig zurück. Bereits im Februar 2027. So kann noch vor der französischen Präsidentschaftswahl ein Nachfolger bestimmt werden.

    Eilmeldung - Lagarde hört vorzeitig auf: EZB-Abschied am 7. Februar 2027 – Wegen Frankreich?
    Foto: Florian Wiegand - dpa

    Christine Lagarde gibt die Führung der Europäischen Zentralbank (EZB) zum 7. Februar 2027 ab. Wie die EZB mitteilte, hat ihre Präsidentin den EZB-Rat und EU-Ratspräsident António Costa über diesen Schritt informiert. Ihre reguläre achtjährige Amtszeit wäre erst Ende Oktober 2027 ausgelaufen.

    Den Nachfolger ernennt der Europäische Rat nach dem Nominierungsverfahren gemäß Artikel 283 des EU-Arbeitsvertrags. Der EZB-Rat würdigte Lagarde mit lang anhaltendem Applaus im Stehen.

    Durch den früheren Wechsel ist es möglich, die Nachfolge noch vor der französischen Präsidentschaftswahl im April 2027 zu regeln. Laut Tagesschau gibt es Befürchtungen, dass ein Wahlerfolg eurokritischer Kräfte um Marine Le Pen die Neubesetzung erschweren könnte.

    Um 14:30 Uhr gibt die EZB heute zudem ihren Zinsentscheid bekannt.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1,115USD auf Forex (29. Oktober 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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