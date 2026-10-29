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    SpaceX und Tesla an Bord: Warum diese Chip-Aktie jetzt spannend wird

    KI-Boom trifft Weltraum

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    STMicroelectronics erwartet für 2026 kräftiges Umsatzwachstum. Rechenzentren und Satelliten treiben das Geschäft an. Doch beim Gewinn gibt es einen Dämpfer.

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    KI-Boom trifft Weltraum - SpaceX und Tesla an Bord: Warum diese Chip-Aktie jetzt spannend wird
    Foto: Romain Doucelin - picture alliance / NurPhoto

    Der europäische Halbleiterhersteller STMicroelectronics erwartet kräftiges Wachstum. Der Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz und der Aufbau von Satellitennetzen treiben die Nachfrage. Davon profitieren auch die Geschäfte mit Kunden wie Apple, Tesla und SpaceX. Für 2026 stellt der Konzern deutlich höhere Umsätze in Aussicht.

    STMicroelectronics

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    Umsatz soll um fast 23 Prozent steigen

    Für 2026 erwartet STMicroelectronics einen Umsatz von rund 14,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von fast 23 Prozent. Die Bruttomarge soll von 33,9 auf 36,4 Prozent steigen. Für das laufende Quartal prognostiziert der Konzern Erlöse von 4,15 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den Analystenerwartungen von Visible Alpha.

    Konzernchef Jean-Marc Chery sieht Rechenzentren und Satelliten als wichtige Wachstumstreiber. STMicroelectronics profitiert vom weltweiten Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs nahezu verdoppelt.

    KI-Chips und Satelliten als Wachstumstreiber

    Für das Rechenzentrumsgeschäft erwartet STMicroelectronics 2026 mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz. 2027 soll dieser Wert deutlich über 2 Milliarden US-Dollar liegen. Bereits im Juli hatte der Konzern seine Prognose für diesen Bereich zum zweiten Mal im laufenden Jahr angehoben.

    Auch das Weltraumgeschäft gewinnt an Bedeutung. Von 2026 bis 2028 rechnet das Unternehmen mit Einnahmen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar durch Ausrüstung für den Einsatz im Weltraum. Zusätzliche Erlöse durch Rechenzentren im Orbit sind darin noch nicht enthalten.

    Satelliten im niedrigen Erdorbit ermöglichen Breitbandverbindungen mit geringer Verzögerung direkt auf Smartphones. Das ist besonders in Regionen ohne Mobilfunkmasten relevant. SpaceX bietet mit Starlink bereits entsprechende Dienste an, unter anderem in der Ukraine.

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    Autobranche verliert an Gewicht

    Lange war die Autoindustrie eine wichtige Einnahmequelle für STMicroelectronics. Nach dem Abbau pandemiebedingt hoher Chipbestände schwächelte jedoch die Nachfrage. Nun sorgen Geschäfte mit künstlicher Intelligenz und Satelliten für neue Impulse.

    Im Quartal bis zum 26. September stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast 18 Prozent auf 3,76 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Konzern seine Prognose von 3,70 Milliarden US-Dollar und die Analystenschätzung von 3,73 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich von 237 auf 291 Millionen US-Dollar, blieb aber unter den erwarteten 343 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn wuchs von 1,06 auf 1,40 Milliarden US-Dollar.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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