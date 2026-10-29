🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Microsoft top, Alphabet flop - KI-Investitionen im Fokus

    AKTIEN IM FOKUS

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft überzeugt mit Azure und weniger Investitionen
    • Alphabet verliert zehn Prozent nach schwachen Zahlen
    • Microsoft erzielt Cashflow, Alphabet rutscht ins Minus
    AKTIEN IM FOKUS - Microsoft top, Alphabet flop - KI-Investitionen im Fokus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - In gegensätzliche Richtungen dürften am Donnerstag die Kurse der beiden US-Technologiegiganten Microsoft und Alphabet laufen. Beide hatten am Vorabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, wobei Anleger einmal mehr auf das derzeit zentrale Thema der Investitionen in KI-Infrastruktur schauen und fragen, ob sich diese irgendwann rentieren.

    Im vorbörslichen New Yorker Handel sackten die Anteile der Google -Mutter am Donnerstag um 10 Prozent ab, während jene von Microsoft sich um 3 Prozent verteuerten. Der Kursrutsch von Alphabet bedeutet einen Börsenwertverlust von rund 200 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!
    Long
    306,29€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    334,68€
    Basispreis
    4,13
    Ask
    × 6,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Microsoft war besser als von Experten erwartet in das laufende Geschäftsjahr gestartet, angetrieben von einem abermals hohen Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Zudem überraschte Microsoft bei den Investitionen positiv. Diese waren nicht ganz so hoch wie erwartet.

    Die Microsoft-Aktien könnten am Donnerstag ihr bisheriges Rekordhoch von etwas mehr als 555 Dollar aus dem Sommer 2025 übertreffen. Sowohl die Geschäftszahlen als auch der gesenkte Ausblick für die Investitionen sollten die Optimisten in ihrer Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung bestärken, hieß es in einer Einschätzung von JPMorgan.

    Die Investitionsausgaben von Microsoft stiegen um 30 Prozent auf gut 45 Milliarden Dollar, lagen damit aber unter den Erwartungen. Jonathan Neilson, Leiter der Abteilung Investor Relations, erklärte dies mit Verzögerungen bei der Bereitstellung von Cloud-Kapazitäten durch Drittanbieter.

    Die Experten von Index Radar werten es vor allem positiv, dass Microsoft trotz der Investitionen von rund 45 Milliarden Dollar einen freien Mittelzufluss von 18,6 Milliarden Dollar erwirtschaften und damit die Erwartungen klar übertreffen konnte. "Die Botschaft: Der KI-Ausbau kostet enorme Summen, lässt sich aber weiterhin aus dem laufenden Geschäft finanzieren", lobte Index Radar. Bei Alphabet falle die Rechnung weniger überzeugend aus. Steigenden Investitionen stehe ein mit rund neun Milliarden Dollar ins Minus gerutschter freie Cashflow gegenüber.

    Der Google-Mutterkonzern hatte im vergangenen Quartal mit seinem Umsatz die Erwartungen am Markt verfehlt und enttäuschte auch beim Ergebnis. Die Kapitalinvestitionen kletterten auf gut 51 Milliarden Dollar weiter hinauf.

    "Bei Microsoft erkennen Anleger zunehmend, wie sich die hohen KI-Ausgaben in Wachstum und Cashflow niederschlagen. Alphabet muss dagegen beweisen, dass die Investitionen nicht nur das Cloud-Geschäft antreiben, sondern auch das lukrative Werbegeschäft langfristig stärken", hieß es weiter von Index Radar. Denn ausgerechnet die Suchmaschine, die den KI-Ausbau finanziere, könnte durch neue KI-Anwendungen unter Druck geraten./ajx/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 261,6 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 490,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +25,98 %/+234,03 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabets anstehende Quartalszahlen und die Erwartung starker Cloudzahlen. Diskutiert werden die Rentabilität von KI-Rechenzentren, steigende Cashflows sowie Kapitalintensität und Zyklik als Risiken. Weitere Themen sind die berichtete Aufstockung durch Berkshire Hathaway, die Bewertung von rund 3,95 Billionen US-Dollar und die Kursentwicklung zwischen seitlichem Verlauf und Schwankungen von −7 bis +9 % in drei Monaten.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Microsoft top, Alphabet flop - KI-Investitionen im Fokus In gegensätzliche Richtungen dürften am Donnerstag die Kurse der beiden US-Technologiegiganten Microsoft und Alphabet laufen. Beide hatten am Vorabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, wobei Anleger einmal mehr auf das derzeit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     