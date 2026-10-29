Microsoft top, Alphabet flop - KI-Investitionen im Fokus
AKTIEN IM FOKUS
- Microsoft überzeugt mit Azure und weniger Investitionen
- Alphabet verliert zehn Prozent nach schwachen Zahlen
- Microsoft erzielt Cashflow, Alphabet rutscht ins Minus
NEW YORK (dpa-AFX) - In gegensätzliche Richtungen dürften am Donnerstag die Kurse der beiden US-Technologiegiganten Microsoft und Alphabet laufen. Beide hatten am Vorabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, wobei Anleger einmal mehr auf das derzeit zentrale Thema der Investitionen in KI-Infrastruktur schauen und fragen, ob sich diese irgendwann rentieren.
Im vorbörslichen New Yorker Handel sackten die Anteile der Google -Mutter am Donnerstag um 10 Prozent ab, während jene von Microsoft sich um 3 Prozent verteuerten. Der Kursrutsch von Alphabet bedeutet einen Börsenwertverlust von rund 200 Milliarden US-Dollar.
Microsoft war besser als von Experten erwartet in das laufende Geschäftsjahr gestartet, angetrieben von einem abermals hohen Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Zudem überraschte Microsoft bei den Investitionen positiv. Diese waren nicht ganz so hoch wie erwartet.
Die Microsoft-Aktien könnten am Donnerstag ihr bisheriges Rekordhoch von etwas mehr als 555 Dollar aus dem Sommer 2025 übertreffen. Sowohl die Geschäftszahlen als auch der gesenkte Ausblick für die Investitionen sollten die Optimisten in ihrer Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung bestärken, hieß es in einer Einschätzung von JPMorgan.
Die Investitionsausgaben von Microsoft stiegen um 30 Prozent auf gut 45 Milliarden Dollar, lagen damit aber unter den Erwartungen. Jonathan Neilson, Leiter der Abteilung Investor Relations, erklärte dies mit Verzögerungen bei der Bereitstellung von Cloud-Kapazitäten durch Drittanbieter.
Die Experten von Index Radar werten es vor allem positiv, dass Microsoft trotz der Investitionen von rund 45 Milliarden Dollar einen freien Mittelzufluss von 18,6 Milliarden Dollar erwirtschaften und damit die Erwartungen klar übertreffen konnte. "Die Botschaft: Der KI-Ausbau kostet enorme Summen, lässt sich aber weiterhin aus dem laufenden Geschäft finanzieren", lobte Index Radar. Bei Alphabet falle die Rechnung weniger überzeugend aus. Steigenden Investitionen stehe ein mit rund neun Milliarden Dollar ins Minus gerutschter freie Cashflow gegenüber.
Der Google-Mutterkonzern hatte im vergangenen Quartal mit seinem Umsatz die Erwartungen am Markt verfehlt und enttäuschte auch beim Ergebnis. Die Kapitalinvestitionen kletterten auf gut 51 Milliarden Dollar weiter hinauf.
"Bei Microsoft erkennen Anleger zunehmend, wie sich die hohen KI-Ausgaben in Wachstum und Cashflow niederschlagen. Alphabet muss dagegen beweisen, dass die Investitionen nicht nur das Cloud-Geschäft antreiben, sondern auch das lukrative Werbegeschäft langfristig stärken", hieß es weiter von Index Radar. Denn ausgerechnet die Suchmaschine, die den KI-Ausbau finanziere, könnte durch neue KI-Anwendungen unter Druck geraten./ajx/bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 261,6 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 490,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +25,98 %/+234,03 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich habe mir mal genauer die gestrigen Zahlen angeschaut:
Dabei fällt mir etwas Entscheidendes auf: Das operative Geschäft von Alphabet ist deutlich besser, als es der nachbörsliche Kurseinbruch von rund 10 % zunächst vermuten lässt. Allerdings gibt es bei den Investitionsausgaben ein ernst zu nehmendes Problem.
- Gesamtumsatz 127,6 Mrd. USD (+25 %), Starkes Wachstum
- Google Search 63,3 Mrd. USD (+12 %), Wachstum, aber unter Erwartungen
- Google Cloudm 30,7 Mrd. USD (+103 %), Herausragend
- Operatives Ergebnis, 40,6 Mrd. USD (+30 %), Sehr stark
- Operative Marge, 31,8 %, Weiterhin hoch
- Gewinn je Aktie (GAAP) 2,12 USD, Deutlich unter Konsens
- Freier Cashflow, −9,1 Mrd. USD, Klarer Schwachpunkt
Der entscheidende Unterschied: Während der ausgewiesene Nettogewinn um 25 % zurückging, stieg der operative Gewinn um 30 %.
Das bedeutet, dass Alphabet im eigentlichen Geschäft keineswegs eingebrochen ist. Der Gewinn je Aktie wurde unter anderem durch erhebliche Verluste aus Beteiligungsbewertungen belastet. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag das EPS laut Reuters bei 2,67 USD – allerdings ebenfalls unter den erwarteten 3,02 USD.
Das eigentliche Problem liegt für mich weniger im Quartalsgewinn als in den enormen KI-Investitionen. Alphabet investierte allein im dritten Quartal rund 51,4 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2026 werden Investitionen von 195–205 Mrd. USD erwartet. 2027 sollen die Investitionsausgaben nochmals deutlich steigen. Gleichzeitig blieb der freie Cashflow bereits das zweite Quartal in Folge negativ.
Die Frage lautet also: Wie schnell verwandelt Alphabet seine enormen KI-Investitionen in zusätzliche Gewinne und Cashflows?
Hier stimmt mich Google Cloud ausgesprochen optimistisch. Ein Umsatzwachstum von 103 % ist für einen Geschäftsbereich dieser Größenordnung bemerkenswert. Allerdings muss sich zeigen, wie profitabel dieses Wachstum langfristig ist.
Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.