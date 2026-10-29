UBS stuft BBVA auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Ignacio Cerezo nannte den Quartalsbericht der spanischen Bank am Donnerstag durchwachsen. Ergebnisseitig seien die Erwartungen erfüllt worden, doch die harte Kernkapitalquote sei geringer ausgefallen. Auch die Geschäfte in der Heimat seien mau gewesen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,37 % und einem Kurs von 21,34EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24,50
Kursziel alt: 24,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24,50
Kursziel alt: 24,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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