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    The Platform Group: Neue Services, Zukäufe – Prognose bestätigt

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    TPG stellt die Weichen für Wachstum: Eigenständige Servicegesellschaften, gebündelter Einkauf und weitere Zukäufe prägen den Umbau. Die Prognose für 2026 bleibt unverändert.

    The Platform Group: Neue Services, Zukäufe – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • TPG hat ihre Shared Services in fünf eigenständige Gesellschaften für Personal, Marketing, IT, E-Commerce und KI ausgegliedert. Der Anteil externer Kunden soll innerhalb von zwei Jahren auf über 50 % steigen.
    • Eine zentrale Wareneinkaufsgesellschaft wird eingerichtet, um Einkaufsvolumen zu bündeln, Konditionen zu verbessern und Effizienz sowie Margen zu steigern.
    • Für 2026 plant TPG weitere Übernahmen, insbesondere in digitalem Marketing und Social Commerce, bei Luxusplattformen sowie digitalen Plattform- und Softwarelösungen.
    • Möbelaktivitäten werden künftig in der Möbelfirst GmbH gebündelt; die frühere Tochter Digitec Living Brands wird liquidiert. Den Luxus-Eigenhandel gibt TPG auf und hat die BCR Online-Warenhandels GmbH verkauft.
    • Laut Mitteilung haben die Veränderungen im Möbel- und Luxusbereich keine wirtschaftlichen Auswirkungen auf TPG.
    • Die Prognose für 2026 bleibt bestehen: GMV von 1,7 Mrd. Euro, Nettoumsatz von 1,0 Mrd. Euro und bereinigtes EBITDA von 70 bis 80 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei The Platform Group ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6760EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,6580EUR das entspricht einem Minus von -2,66 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

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    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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