🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Chinesischer Elektroautobauer BYD macht weniger Gewinn als gedacht

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • BYDs Gewinn stieg im dritten Quartal um 28 Prozent
    • Analysten erwarteten über zwölf Milliarden Yuan
    • Exporte stützten den Gewinn trotz hartem Preiskampf
    Chinesischer Elektroautobauer BYD macht weniger Gewinn als gedacht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SHENZHEN (dpa-AFX) - Der chinesische Elektroautobauer BYD hat im dritten Quartal den Gewinn weniger stark gesteigert als von Experten erwartet. So stieg das Nettoergebnis um 28 Prozent auf gut 10 Milliarden chinesische Yuan (1,35 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Hongkong mitteilte. Analysten hatten mit einem noch kräftigeren Plus auf mehr als 12 Milliarden Yuan gerechnet.

    Dies könnte die Aktie am Freitag in Hongkong weiter unter Druck bringen. Die Marktkapitalisierung des Konzerns an der Börse ist bis zum Handelsschluss am Donnerstag im laufenden Jahr um 28 Prozent auf umgerechnet rund 90 Milliarden Euro gesunken. Zum Vergleich: Der Börsenwert von Volkswagen fiel seit Ende 2025 um fast ein Drittel auf 35 Milliarden Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    65,57€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    74,79€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am chinesischen Automarkt ist derzeit viel in Bewegung. Während der Gesamtmarkt schwächelt, greifen chinesische Käufer verstärkt zu Elektroautos. Allerdings herrscht in diesem Segment ein harter Preiskampf, der zuletzt auch die Gewinne von BYD belastet hatte.

    Dank gestiegener Exporte zog der Gewinn zuletzt aber wieder an. Den Umsatz steigerte BYD im dritten Quartal um 14 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan. Auch hier hatten Analysten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet./men/zb/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 70,28 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Audis geplantes US-Werk, Zollbelastungen und Zweifel an der Wirtschaftlichkeit lokaler Produktion. Bei der Softwarestrategie stehen erhofften Einsparungen durch chinesische Partner Sorgen um Rivian-Investitionen und Integrationsrisiken gegenüber. Die Xpeng-Kooperation wird teils als Kurstreiber gesehen. Diskutiert werden zudem Managementfehler, chinesischer Wettbewerbsdruck und die Ausrichtung auf Verbrenner statt Elektromobilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chinesischer Elektroautobauer BYD macht weniger Gewinn als gedacht Der chinesische Elektroautobauer BYD hat im dritten Quartal den Gewinn weniger stark gesteigert als von Experten erwartet. So stieg das Nettoergebnis um 28 Prozent auf gut 10 Milliarden chinesische Yuan (1,35 Mrd Euro), wie das Unternehmen am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     