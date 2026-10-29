UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Schwächere sonstige Erträge im dritten Quartal der niederländischen Großbank sowie Kreditausfall-Rückstellungen seien durch das Kostenmanagement, die Entwicklung des harten Kernkapitals und Aktienrückkäufe ausgeglichen worden, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 28,55EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

