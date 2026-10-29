Cognizant Technology Solutions (A): Kursrutsch am vierten Verlusttag

Obwohl die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,23 %.

Der vierte Verlusttag in Folge verschärft den Kursrückgang bei Cognizant Technology Solutions (A). Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Die Wettbewerber Capgemini und IBM geben deutlich weniger nach, während Accenture leicht zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie damit um -13,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,57 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,11 % im Plus-Minus-Bereich. Cognizant Technology Solutions (A) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, IBM und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,15 %. IBM notiert im Minus, mit -0,69 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,28 %.

Cognizant Technology Solutions (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,62 % 1 Monat +7,70 % 3 Monate +21,23 % 1 Jahr -8,03 %

Informationen zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie

Stand: 29.10.2026, 12:00 Uhr

Cognizant Technology Solutions ist ein globaler IT-Dienstleister mit Fokus auf Beratung, Systemintegration, Cloud, Data/AI und Outsourcing, stark in BFSI, Healthcare und Industrie. Marktstellung: Top-Tier-IT-Services, aber hinter Accenture/TCS/Infosys. Wichtige Konkurrenten: Accenture, TCS, Infosys, Wipro, Capgemini. USPs: starke Präsenz in regulierten Branchen, Nearshore-Modell, Kosten- und Delivery-Exzellenz.

Es gibt 450 Mio. Cognizant Technology Solutions (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,03 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Cognizant Technology Solutions (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,54 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,41 %, über 10 Jahre bei 2,42 %.

Cognizant Technology Solutions (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Cognizant Technology Solutions (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.