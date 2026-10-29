Abnehm-Boom beflügelt Eli Lilly: Aktie nach Prognose im Aufwind

Die Aktie reagierte vorbörslich positiv auf die Zahlen und legte um 4,32 Prozent auf 1.345 US-Dollar zu (Stand 11:59 Uhr MEZ).

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly wächst kräftig und blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Im dritten Quartal profitierte das Unternehmen erneut von der hohen Nachfrage nach seinen Diabetes- und Abnehmmedikamenten Mounjaro und Zepbound. Gleichzeitig belasteten jedoch hohe Kosten aus Übernahmen den Gewinn. Dennoch hebt Lilly seine Umsatzprognose für 2026 deutlich an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mounjaro und Zepbound treiben den Umsatz

Der Umsatz stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte um 16 Prozent auf 6,5 Milliarden US-Dollar zu. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich ebenfalls um 16 Prozent auf 7,22 US-Dollar. Auf bereinigter Basis stieg er um 7 Prozent auf 7,48 US-Dollar.

Besonders gefragt waren die beiden Verkaufsschlager Mounjaro und Zepbound. Mit Mounjaro setzte Lilly weltweit 10,7 Milliarden US-Dollar um. Das entspricht einem Plus von 65 Prozent. Zepbound steigerte den Umsatz um 49 Prozent auf 5,4 Milliarden US-Dollar.

Das Wachstum beruhte vor allem auf höheren Absatzmengen. Gleichzeitig sanken die erzielten Verkaufspreise. Insgesamt profitierte Lilly jedoch von der starken Nachfrage in den USA und auf internationalen Märkten.

Konzernchef David Ricks zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung. "Lilly hat erneut ein starkes Quartal hingelegt [und] unsere bisherigen Erwartungen übertroffen", erklärte er. Das ermögliche dem Unternehmen, den Ausblick für das Gesamtjahr anzuheben.

Prognose steigt – Sonderkosten belasten

Für 2026 erwartet Lilly nun einen Umsatz zwischen 91 und 92 Milliarden US-Dollar. Damit liegt die Mitte der Prognosespanne um 5,5 Milliarden US-Dollar höher als zuvor.

Auch die zugrunde liegende Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie steigt. Allerdings schlugen im dritten Quartal hohe Kosten aus Unternehmensübernahmen zu Buche. Lilly verbuchte dafür Aufwendungen von insgesamt rund 4,2 Milliarden US-Dollar, vor allem im Zusammenhang mit den Übernahmen von AtaiBeckley und Curevo.

Diese Belastungen überkompensierten die Verbesserung der bereinigten Gewinnerwartung. Für das Gesamtjahr rechnet Lilly deshalb nun mit einem Gewinn je Aktie zwischen 35 und 36 US-Dollar.

Neue Zulassungen und Medikamente in der Pipeline

Neben dem operativen Geschäft treibt Lilly seine Medikamentenentwicklung voran. In den USA erhielt Mounjaro eine erweiterte Zulassung zur Senkung des Herz-Kreislauf-Risikos bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Weitere Zulassungen betreffen unter anderem Insulin sowie Therapien gegen Brustkrebs und chronische lymphatische Leukämie.

Auch die Forschung lieferte neue Ergebnisse. Der Wirkstoffkandidat Retatrutid zeigte in einer Vergleichsstudie gegen Ozempic mit einer Dosierung von 2 Milligramm positive Ergebnisse bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Für einen weiteren Wirkstoffkandidaten gegen Adipositas und Typ-2-Diabetes sollen im vierten Quartal 2026 Phase-III-Studien beginnen.

Damit baut Lilly seine Position in wichtigen Wachstumsmärkten weiter aus. Die starke Nachfrage nach seinen bestehenden Medikamenten und die breitere Entwicklungspipeline bilden die Grundlage für den angehobenen Ausblick.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 1.192EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1263,57 $ , was einem Rückgang von -1,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!