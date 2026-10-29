Pinnacle bereitet Pläne für Bohrungen und Feldarbeiten vor, um die polymetallischen Entdeckungen bei El Potrero weiter zu untersuchen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Oktober 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) / Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass sein geologisches Team ein Diamantbohrprogramm ausgearbeitet hat, um die Silber-Gold-Blei-Zink-Mineralisierung weiter zu untersuchen, die Anfang dieses Jahres auf der Konzession Maria Fernanda 2 („MF2“) des Potrero Projekts in Durango, Mexiko, entdeckt wurde (siehe Abbildungen 1 und 2). Während das Genehmigungsverfahren für dieses Bohrprogramm läuft, werden im nördlichen El-Potrero-Claim-Block detaillierte Kartierungen und Probenahmen durchgeführt, um die Entdeckung silberreicher Adern mit Analysewerten von bis zu 1.159 g/t Ag weiter zu untersuchen (siehe Pressemitteilungen von Pinnacle vom 17. März und 20. April 2026).

„Die spannende Entdeckung hochgradiger Gold-Silber-Blei-Zink-Mineralisierung zu Beginn dieses Jahres hat das Potenzial des Potrero Projekts auf Distriktebene unter Beweis gestellt“, erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. „Nachdem wir umfangreiche Kartierungen und Probenahmen auf der MF2-Konzession durchgeführt haben, gehen wir nun davon aus, dass diese polymetallische Mineralisierung eine Erweiterung des nur vier Kilometer südwestlich gelegenen Topia-Minen-Systems darstellt. Die polymetallischen Adern verlaufen wie bei Topia in nordöstlicher Richtung, im Gegensatz zum überwiegend nordwestlichen Verlauf der Gold-Silber-Adern im nördlichen Teil des Potrero Projekts, und es wird angenommen, dass sie ein völlig anderes Alter der hydrothermalen Aktivität darstellen.¹ Die Alteration, die Adertexturen und die Höhenlage deuten allesamt darauf hin, dass bei MF2 nicht weit unter der Oberfläche eine bedeutende Mineralisierung erhalten geblieben sein könnte. Das Bohrprogramm der Phase I wird dieses Konzept überprüfen und, falls erfolgreich, zu einer umfangreicheren Bohrkampagne mit Abgrenzungsbohrungen führen. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, ähnliche, silberreiche Adern im südlichen Teil des Potrero-Blocks, etwa fünf Kilometer von der MF2-Mineralisierung entfernt, weiter zu untersuchen.“