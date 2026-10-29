🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPinnacle Silver and Gold AktievorwärtsNachrichten zu Pinnacle Silver and Gold

    Pinnacle bereitet Pläne für Bohrungen und Feldarbeiten vor, um die polymetallischen Entdeckungen bei El Potrero weiter zu untersuchen

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare
    Pinnacle bereitet Pläne für Bohrungen und Feldarbeiten vor, um die polymetallischen Entdeckungen bei El Potrero weiter zu untersuchen
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Oktober 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) / Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass sein geologisches Team ein Diamantbohrprogramm ausgearbeitet hat, um die Silber-Gold-Blei-Zink-Mineralisierung weiter zu untersuchen, die Anfang dieses Jahres auf der Konzession Maria Fernanda 2 („MF2“) des Potrero Projekts in Durango, Mexiko, entdeckt wurde (siehe Abbildungen 1 und 2). Während das Genehmigungsverfahren für dieses Bohrprogramm läuft, werden im nördlichen El-Potrero-Claim-Block detaillierte Kartierungen und Probenahmen durchgeführt, um die Entdeckung silberreicher Adern mit Analysewerten von bis zu 1.159 g/t Ag weiter zu untersuchen (siehe Pressemitteilungen von Pinnacle vom 17. März und 20. April 2026).

     

    „Die spannende Entdeckung hochgradiger Gold-Silber-Blei-Zink-Mineralisierung zu Beginn dieses Jahres hat das Potenzial des Potrero Projekts auf Distriktebene unter Beweis gestellt“, erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. „Nachdem wir umfangreiche Kartierungen und Probenahmen auf der MF2-Konzession durchgeführt haben, gehen wir nun davon aus, dass diese polymetallische Mineralisierung eine Erweiterung des nur vier Kilometer südwestlich gelegenen Topia-Minen-Systems darstellt. Die polymetallischen Adern verlaufen wie bei Topia in nordöstlicher Richtung, im Gegensatz zum überwiegend nordwestlichen Verlauf der Gold-Silber-Adern im nördlichen Teil des Potrero Projekts, und es wird angenommen, dass sie ein völlig anderes Alter der hydrothermalen Aktivität darstellen.¹ Die Alteration, die Adertexturen und die Höhenlage deuten allesamt darauf hin, dass bei MF2 nicht weit unter der Oberfläche eine bedeutende Mineralisierung erhalten geblieben sein könnte. Das Bohrprogramm der Phase I wird dieses Konzept überprüfen und, falls erfolgreich, zu einer umfangreicheren Bohrkampagne mit Abgrenzungsbohrungen führen. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, ähnliche, silberreiche Adern im südlichen Teil des Potrero-Blocks, etwa fünf Kilometer von der MF2-Mineralisierung entfernt, weiter zu untersuchen.“

    Seite 1 von 5 




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pinnacle bereitet Pläne für Bohrungen und Feldarbeiten vor, um die polymetallischen Entdeckungen bei El Potrero weiter zu untersuchen VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Oktober 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) / Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass sein geologisches Team ein …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     