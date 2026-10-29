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    Veranstaltung zum Thema Internationalisierung für Unternehmen aus dem Gelben-Fluss-Becken in Jinan (Ostchina) abgehalten

    Xinhua Silk Road

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    BEIJING, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am Dienstag fand in Jinan, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Shandong, eine Konferenz über die internationale Expansion von Unternehmen aus dem Gelben-Fluss-Becken statt.

    The photo shows the site of the Yellow River Basin Enterprise Going Global and Comprehensive Services Exchange and Matchmaking Conference held in Jinan City, capital of east China's Shandong Province, October 27, 2026.

    Ziel der Konferenz war es, die „Belt-and-Road"-Initiative (BRI) durch hochwertige Zusammenarbeit umzusetzen und die Ressourcenvermittlung für Unternehmen im Einzugsgebiet des Gelben Flusses zu fördern.

    Im Rahmen der Konferenz stellte das Handelsministerium der Provinz Shandong drei wichtige Ergebnisse vor, darunter eine Liste mit Kooperationsanfragen von Unternehmen in Bereichen wie ausländische Arbeitskräfte, Auslandsinvestitionen und Baumaschinen, einen Katalog mit Dienstleistungen für global agierende Unternehmen sowie Berichte zur Investitionszusammenarbeit in Indonesien, Thailand, Usbekistan und Ungarn.

    Im Rahmen der Konferenz fanden zudem die Eröffnungszeremonie für den offiziellen Betrieb des „Shandong Global Business Service Hub" sowie die Einweihungsfeier für das „Maritime Servicefenster für Unternehmen im Einzugsgebiet des Gelben Flusses" statt.

    Berichten zufolge hat der „Shandong Global Business Service Hub" während seiner Testphase bereits mehr als 700 Unternehmen aus Shandong und anderen Regionen betreut. Das „Yellow River Basin Enterprise Maritime Service Window" wurde in Jinan, Qingdao und Yantai eingerichtet und bietet gezielte Schifffahrtsdienstleistungen für Kunden aus der grünen petrochemischen Industrie und anderen Branchen an.

    Im Rahmen der Erfahrungsaustauschrunde hielten Pan Haiping, Vorsitzender des China Economic Information Service (CEIS), und Shu Hai, Vizepräsident der Haier Group, Grundsatzreden. Sie berichteten über ihre Praktiken zur Unterstützung einer qualitativ hochwertigen Ausweitung der Auslandsgeschäfte und zur Förderung des globalen Markenaufbaus.

    Im Rahmen der Unterzeichnungszeremonie schlossen Unternehmen aus dem Einzugsgebiet des Gelben Flusses 17 Kooperationsvereinbarungen mit professionellen Dienstleistern im Ausland ab, die sich auf auslandsbezogene Rechtsdienstleistungen, Finanzleasing, Ingenieurprojekte im Ausland, Industrieinvestitionen und globale Geschäftskooperationen erstreckten.

    Die Teilnehmer stellten fest, dass die Auslandsinvestitionen chinesischer Unternehmen stetig zunehmen und eine starke Marktnachfrage nach hochwertigen, professionellen globalen Unternehmensdienstleistungen antreiben. Shandong zeichnet sich durch eine starke Öffnungsdynamik aus und ist seit jeher Vorreiter bei der integrierten Entwicklung von Handel und Investitionen. Der Shandong Global Business Service Hub hat eine solide Dienstleistungsgrundlage für Unternehmen geschaffen, um eine hochwertige globale Expansion zu verfolgen.

    Die Konferenz wurde vom Handelsministerium der Provinz Shandong ausgerichtet und gemeinsam vom CEIS und dem China Council for International Investment Promotion (CCIIP) organisiert.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352704.html

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-veranstaltung-zum-thema-internationalisierung-fur-unternehmen-aus-dem-gelben-fluss-becken-in-jinan-ostchina-abgehalten-302923592.html

     





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    Xinhua Silk Road Veranstaltung zum Thema Internationalisierung für Unternehmen aus dem Gelben-Fluss-Becken in Jinan (Ostchina) abgehalten BEIJING, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Am Dienstag fand in Jinan, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Shandong, eine Konferenz über die internationale Expansion von Unternehmen aus dem Gelben-Fluss-Becken statt. …
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