Heidelberger Druckmaschinen passt Prognose für 2026/27 an
Mehr Aufträge, weniger Marge: HEIDELBERG senkt die Ergebnisprognose für 2026/2027. Kostendruck und Projektverzögerungen belasten, doch das Umsatzziel bleibt bestehen.
Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG
- HEIDELBERG senkt die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge 2026/2027 auf **5,6 bis 6,6 %**; zuvor war eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 6,6 % erwartet worden.
- Gründe sind das schwierige weltwirtschaftliche Umfeld, anhaltender Kostendruck, ungünstige Produktmixeffekte – insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahen Osten – und Projektverzögerungen im Segment Technologies.
- Die Umsatzprognose bleibt unverändert: HEIDELBERG erwartet einen stabilen Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr mit **2.293 Mio. Euro**.
- Im ersten Halbjahr stieg der Auftragseingang auf **1.141 Mio. Euro** (Vorjahr: 1.111 Mio. Euro); der Umsatz sank auf **913 Mio. Euro** (Vorjahr: 985 Mio. Euro).
- Die bereinigte EBITDA-Marge betrug nach sechs Monaten **3,7 %** (Vorjahr: 6,4 %), verbesserte sich aber im zweiten Quartal auf 6,4 %. Das Halbjahresergebnis nach Steuern lag bei **–9 Mio. Euro**.
- Der Free Cashflow belief sich nach sechs Monaten auf **–125 Mio. Euro**, vor allem wegen des Aufbaus des Nettoumlaufvermögens. Die vollständigen Halbjahreszahlen sollen am **12. November 2026** veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Heidelberger Druckmaschinen ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Heidelberger Druckmaschinen lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2245EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,69 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0410EUR das entspricht einem Minus von -14,99 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.424,66PKT (+0,17 %).
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