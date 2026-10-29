🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEureka Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Eureka Metals Corporation

    Eureka Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Ziel Hook, Projekt KM98

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare
    Eureka Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Ziel Hook, Projekt KM98
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass die Diamantbohrungen auf dem Ziel Hook auf seinem Projekt KM98, rund 60 Kilometer nördlich von Havre-Saint-Pierre, Québec, begonnen haben.

     

    Das erste Bohrprogramm wird vorrangige Ziele entlang eines rund fünf Kilometer langen aussichtsreichen Trends untersuchen, auf dem bei früheren Explorationstätigkeiten eine massive und semimassive titanhaltige Oxidmineralisierung an der Oberfläche identifiziert wurde, sowie großflächige geophysikalische Ziele, die bislang nicht durch Bohrungen untersucht wurden.

     

    Höhepunkte:

     

    • Die Diamantbohrungen wurden auf dem Ziel Hook begonnen. Dies ist das erste Bohrprogramm auf dem Prospektionsgebiet.
    • Das Programm soll vorrangige Ziele auf vier genehmigten Bohrstandorten testen, wobei acht Bohrlöcher mit einer Tiefe von jeweils bis zu 200 Metern geplant sind.
    • Frühere Explorationstätigkeiten identifizierten massive und semimassive titanhaltige Oxidmineralisierung an der Oberfläche entlang des Ziels Hook.
    • Das Programm wird magnetische und leitfähige Anomalien unterhalb von sowie zwischen bekannten mineralisierten Vorkommen an der Oberfläche untersuchen, darunter das große Ziel Center.

     

    Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka Metals, sagte:

     

    „Der Beginn unseres ersten Bohrprogramms auf Hook ist ein wichtiger Meilenstein für Eureka und zeigt, wie schnell wir KM98 seit der Unterzeichnung der Optionsvereinbarung für das Projekt vorangebracht haben. Um diese Phase in einer so kurzen Zeit zu erreichen, war eine enge Zusammenarbeit mit der Innu-Gemeinschaft von Ekuanitshit, unserem Optionspartner Go Metals, Regierungsvertretern sowie unseren Technik- und Bohrteams nötig. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir bis zum heutigen Tag gemacht haben, und freuen uns darauf, eine Reihe vielversprechender, zuvor noch nicht erbohrter Ziele zu testen. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorn für Eureka und unsere weiterreichenden Explorationspläne in der Region.“

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Eureka Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Ziel Hook, Projekt KM98 EurekaMetals_29-10-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass die Diamantbohrungen auf dem Ziel Hook auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     