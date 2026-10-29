Eureka Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Ziel Hook, Projekt KM98

Vancouver, British Columbia / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass die Diamantbohrungen auf dem Ziel Hook auf seinem Projekt KM98, rund 60 Kilometer nördlich von Havre-Saint-Pierre, Québec, begonnen haben.

Das erste Bohrprogramm wird vorrangige Ziele entlang eines rund fünf Kilometer langen aussichtsreichen Trends untersuchen, auf dem bei früheren Explorationstätigkeiten eine massive und semimassive titanhaltige Oxidmineralisierung an der Oberfläche identifiziert wurde, sowie großflächige geophysikalische Ziele, die bislang nicht durch Bohrungen untersucht wurden.

Höhepunkte:

Die Diamantbohrungen wurden auf dem Ziel Hook begonnen. Dies ist das erste Bohrprogramm auf dem Prospektionsgebiet.

Das Programm soll vorrangige Ziele auf vier genehmigten Bohrstandorten testen, wobei acht Bohrlöcher mit einer Tiefe von jeweils bis zu 200 Metern geplant sind.

Frühere Explorationstätigkeiten identifizierten massive und semimassive titanhaltige Oxidmineralisierung an der Oberfläche entlang des Ziels Hook.

Das Programm wird magnetische und leitfähige Anomalien unterhalb von sowie zwischen bekannten mineralisierten Vorkommen an der Oberfläche untersuchen, darunter das große Ziel Center.

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka Metals, sagte:

„Der Beginn unseres ersten Bohrprogramms auf Hook ist ein wichtiger Meilenstein für Eureka und zeigt, wie schnell wir KM98 seit der Unterzeichnung der Optionsvereinbarung für das Projekt vorangebracht haben. Um diese Phase in einer so kurzen Zeit zu erreichen, war eine enge Zusammenarbeit mit der Innu-Gemeinschaft von Ekuanitshit, unserem Optionspartner Go Metals, Regierungsvertretern sowie unseren Technik- und Bohrteams nötig. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir bis zum heutigen Tag gemacht haben, und freuen uns darauf, eine Reihe vielversprechender, zuvor noch nicht erbohrter Ziele zu testen. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorn für Eureka und unsere weiterreichenden Explorationspläne in der Region.“