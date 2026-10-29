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    Leichte Gewinne - Ölkonzerne mit kräftigen Gewinnen

    Aktien Europa

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    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen legen leicht zu, SMI auf Rekordhoch
    • Ölwerte profitieren von hohen Preisen und Gewinnen
    • Banken schwach, Renault steigt nach soliden Zahlen
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - Ölkonzerne mit kräftigen Gewinnen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Während der Gesamtmarkt sich vergleichsweise unspektakulär präsentierte, führten die zahlreichen Quartalszahlen zu stärkeren Ausschlägen bei Einzelwerten. Neue Impulse könnte am Nachmittag die Sitzung der Europäischen Zentralbank bringen. "Zwar wird auch von der EZB keine Veränderung der Leitzinsen erwartet, doch angesichts der weiterhin hohen Energiepreise kommt ihrer Kommunikation besondere Bedeutung zu", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets dazu an.

    Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,28 Prozent auf 6.185,29 Punkte zu. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 1,27 Prozent auf 14.765,94 Zähler und markierte dabei ein neues Rekordhoch. Der britische FTSE 100 zog um 0,24 Prozent auf 10.720,05 Punkte an.

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    Stärkster Sektor waren die Ölwerte. Die hohen Ölpreise hatten Branchengrößen wie Shell und Totalenergies glänzende Zahlen beschert. So hatte Shell den Gewinn verdoppelt und will weitere milliardenschwere Aktienkäufe vornehmen. Gleiches war Totalenergies beim Gewinn gelungen. Aktien von Shell gewannen 3,6 Prozent, Totalenergies 1,8 Prozent.

    Am anderen Ende des Feldes bewegten sich die Bankenwerte. Enttäuschende Quartalszahlen der spanischen BBVA und der niederländischen ING belasteten den Sektor. Ihre Aktien gaben um 4,9 Prozent respektive 3,2 Prozent nach. Auch Aktien von Lloyds schwächelten nach ihren Zahlen zum dritten Quartal. Die leichten Gewinne der Aktien von Societe Generale , die nach soliden Zahlen um ein Prozent zulegten, traten dabei in den Hintergrund.

    Technologiewerte litten etwas unter durchwachsenen Vorgaben aus den USA und der Schwäche von Samsung . Etwas besser hielten sich die Aktien von STMicroelectronics , die um 0,8 Prozent anzogen. Die Analysten von Jefferies attestierten den Franzosen Zahlen und einen Ausblick, die leicht über den Erwartungen gelegen hätten.

    Einen Hoffnungsschimmer im Autosektor brachten die Zahlen von Renault . Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem soliden Quartal. Der Autobauer habe trotz des schwierigen Marktes seinen Ausblick bestätigt. Die Aktie zog mit 6,5 Prozent deutlich an./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 21,52 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5271. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,20GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -28,74 %/-8,38 % bedeutet.





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