Bundesregierung für zügige Entscheidungen zur EZB-Spitze

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung strebt angesichts des vorzeitigen Rückzugs von Präsidentin Christine Lagarde zügige Entscheidungen über die künftige Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte, mehrere zentrale Positionen seien neu zu besetzen. "Deutschland wird sein Gewicht als größter Staat im Euroraum einbringen, um eine breit getragene und verantwortungsvolle neue Führungsspitze der EZB zu bilden."

Klingbeil sagte, man werde gemeinsam im Euroraum darüber beraten und zeitnah entscheiden. Er sei mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seinen europäischen Amtskolleginnen und Amtskollegen hierzu im engen Austausch.