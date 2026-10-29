US-Pharmakonzern Lilly hebt ein weites Mal das Umsatzziel
- Zepbound und Mounjaro treiben Lillys Wachstum an
- Umsatzprognose steigt auf 92 Milliarden Dollar
- Quartalsgewinn wächst, 2026-Ziel je Aktie sinkt
INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Lilly kann sich weiterhin auf den Gewichtssenker Zepbound und das Diabetesmittel Mounjaro verlassen. Beide Kassenschlager trieben das Wachstum auch im dritten Quartal mit Milliardenerlösen mächtig an, wie der US-Hersteller am Donnerstag mitteilte. Dabei schnitt Lilly in dem Jahresviertel besser ab als erwartet. Konzernchef David Ricks hob nun ein weiteres Mal sein Umsatzziel für das laufende Jahr an. Angepeilt ist nun ein Erlös in der Bandbreite von 91 bis 92 Milliarden US-Dollar (rund 81,7 bis 82,6 Mrd Euro). Zuletzt hatte Lilly noch im August die Umsatzprognose auf 85 bis 87 Milliarden Dollar erhöht.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar. Der Gewinn unter dem Strich zog um gut 15 Prozent auf rund 6,5 Milliarden Dollar an. Der Anstieg beim bereinigten Gewinn je Aktie fiel mit sieben Prozent auf 7,48 Dollar zwar im Vergleich geringer aus, weil hohe Forschungskosten belasteten. Analysten hatten hier aber sogar mit einem Rückgang gerechnet. Das 2026er-Ziel für die Kennziffer kürzte Lilly auf 35 bis 36 Dollar, das ist an beiden Enden der Spanne jeweils ein halber Dollar weniger als bisher./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie
Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 1.205 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Eli Lilly zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.400,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Eli Lilly Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.145,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00US-Dollar was eine Bandbreite von -5,64 %/+15,38 % bedeutet.
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Auf Sicht ein Jahr über 50% Kurszuwachs...aktuell eine Chance zum Ersteinstieg, wer noch nicht dabei sein sollte.....diese Aktie sollte in jedem sehr gut strukturierten Depot sein.
Ich habe nun schon schöne fette Buchgewinne. Und weil ich weiter sehr gute Chancen sehe als Langfristanleger, behalte ich die komplette Position.
Nun FDA Zulassung von Mounjaro zur Senkung schwerer kardiovaskulärer Ereignisse im Rahme von Herz-Kreislaufpräventionen....das ist ein weiterer Milliardenamrkt.....auch weltweit
Und Retatruid und Abnehmpille Orforglipron.......ich wäre deppert, zu verkaufen bzw. hier nicht investiert zu sein....
Diese "Anal-ysten"..... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
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